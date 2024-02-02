Мишустин заявил о развитии облачной государственной экосистемы РФ

Как и международные аналоги, государственная облачная экосистема предоставляет пользователям платформенные сервисы, необходимые для функционирования информационных систем, подчеркнул премьер-министр

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Развитие облачной государственной экосистемы продолжается в РФ при участии всех ведомств, регионов и экспертов. Об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уделяем внимание и цифровизации госуправления. При участии всех ведомств, регионов и экспертов развиваем облачную государственную экосистему", - сказал Мишустин.

Он отметил, что, как и международные аналоги, государственная облачная экосистема предоставляет пользователям платформенные сервисы, необходимые для функционирования информационных систем. "Мы также применяем типовые решения для создания сервисов ведомств, что дает возможность собирать любые информационные системы по принципу конструктора", - добавил премьер-министр.

Кроме того, по его словам, в течение последних лет в РФ переводится работа на крупные платформы на основе Государственной автоматизированной системы управления и электронного бюджета, а также существуют продукты для повышения прозрачности администрирования и регулирования. "Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем, что подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти", - отметил Мишустин.