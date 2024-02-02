Мишустин осмотрел выставку цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024

Помимо главы российского правительства экспозицию посетили его коллеги из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Роман Головченко, Алихан Смаилов и Абдулла Арипов

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с выставкой цифровых проектов на полях форума Digital Almaty 2024. Помимо главы российского правительства экспозицию посетили его коллеги из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Роман Головченко, Алихан Смаилов и Абдулла Арипов.

Осмотр начался со стенда, посвященного цифровизации Казахстана - особый акцент был сделан на развитии социальных сервисов. После этого главам кабминов представили концепцию развития Алма-Аты как смарт-города.

Особое внимание на выставке уделено внедрению инноваций в промышленности. Так, на стенде горно-металлургической компании ERG премьерам рассказали, как современные технологии помогают систематизировать работу на предприятиях. "На каком инструменте нейронная сетка?" - уточнил Мишустин. Ему пояснили, что используется комбинаторика нескольких систем. "Сберовский GigaChat не пробовали? У нас две компании по паритету фактически с ChatGPT равны. Продукт Сбера и продукт Яндекса. Посмотрите", - напутствовал премьер-министр РФ.

На стенде министерства энергетики Казахстана Мишустин поинтересовался, как технологии помогают отслеживать уровень цен на бензин на заправках, назвав это важной информацией. Также премьерам рассказали о цифровизации работы по сохранению экологии и природных ресурсов.

На выставке представлены и стенды отдельных компаний и организаций, в их числе "Яндекс". Гостям доложили о планах развития компании в Казахстане, а также о конкретных сервисах и технологиях: Яндекс Поиск и Алиса (в том числе на казахском языке), "Яндекс Go", "Яндекс Плюс". В свою очередь, на стенде оператора Kcell гости выслушали доклад о развитии 5G. Также на экспозиции представлены стенды Freedom Finance, Halyk Bank, B1 Group, казахстанских IТ-компаний, работающих в разных сферах, топовых местных стартапов.

Гости ознакомились и с деятельностью Института умных систем и искусственного интеллекта при Назарбаев Университете, с деятельностью Центра новых материалов и аддитивных технологий.

Форум Digital Almaty проходит с 1 по 3 февраля под названием "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". В целом, как ожидается, в форуме примут участие около 30 тыс. представителей компаний, а также международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса, представители государственных структур из Белоруссии, Индии, Ирана, Киргизии, Китая, России, Узбекистана, и других стран. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.