5 февраля, 08:32

В Госдуме заявили, что успех "Яндекса" станет примером работы без оглядки на Запад

Как напомнил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин, несколько лет назад над "Яндексом" уже "нависла угроза поглощения западными IT-гигантами"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" стал полноправной российской компанией, сохранив при этом независимость, а также все свои разработки и технологии. Для других компаний это станет примером работы в России без оглядки на страны Запада, считает замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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"Свершилось: "Яндекс" стал полноправной российской IT-компанией. Больше никаких западных акционеров и прописки за рубежом, при этом компания сохранила все свои разработки и технологии, осталась частной и независимой. <…> Успешный кейс "Яндекса" будет примером для всех остальных: пора прекращать работать с оглядкой на запад, ваше будущее здесь, на Родине", - написал Горелкин в Telegram-канале.

Он напомнил, что несколько лет назад над "Яндексом" уже "нависла угроза поглощения западными IT-гигантами". "Тогда, после моей инициативы об информационно значимых ресурсах Рунета, был создан Фонд общественных интересов. В самом названии этой структуры отражался главный смысл: "Яндекс" - больше, чем компания, это достояние всего российского общества", - отметил Горелкин. Депутат считает, что это решение "повлияло на приоритеты развития всего российского IT-сектора". "Курс на родную гавань был задан именно тогда", - считает Горелкин.

Он также выразил уверенность в том, что после реструктуризации "Яндекс" сохранит свои флагманские позиции, продолжит развивать сервисы, которыми пользуются граждане РФ, "останется работодателем "номер один" для молодых айтишников". "Компания доказала, что умеет это делать, не требуя у государства инвестиций, и это еще один хороший пример другим российским компаниям", - подчеркнул Горелкин. 

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