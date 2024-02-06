В Хабаровском крае по Тихоокеанской железной дороге запустили в тестовый проезд тепловоз

ТЖД позволит экспортировать уголь с месторождения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Тестовый проезд организовали по строящейся в Хабаровском крае Тихоокеанской железной дороге (ТЖД). Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

"Строители ТЖД отправили тепловоз с вагонами в тестовый проезд от 60-го км со стороны побережья Охотского моря до 125-го км ТЖД", - написал губернатор.

Он отметил, что апробация дороги идет и со стороны Эльгинского угольного месторождения в Якутии. С обеих сторон готово уже 350 км пути. ТЖД, которую возводят в регионе, позволит экспортировать уголь с этого месторождения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для перевалки на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края реализуется проект терминала "Порт Эльга". Мощность терминала составит 30 млн тонн в год. Объект является частью дальневосточного логистического кластера Элси.

В январе Дегтярев сообщал, что один причал порта уже готов, в 2024 году ожидается тестовый прием первого океанского балкера.