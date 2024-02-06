ЕС намерен начать в марте первые выплаты из фонда в €50 млрд для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европарламент и совет ЕС достигли политического согласия по фонду поддержки Украины

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Евросоюз планирует приступить в марте к первым выплатам из фонда помощи Украине, суммарный объем которого в течение четырех лет должен составить до €50 млрд. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X (ранее Twitter).

"Прошлой ночью Европарламент и совет ЕС достигли политического согласия по фонду поддержки Украины в €50 млрд, это важный шаг вперед, - написала она. - Мы намерены начать выплаты в марте".

Как сообщила Еврокомиссия, "политическое решение" Европарламента и Совета ЕС фактически просто подтвердило предложенный Еврокомиссией план фонда поддержки Киева, из которого €33 млрд будут выплачены в виде кредитов и €17 млрд в виде грантов. Институты ЕС также подчеркнули, что деньги будут выплачиваться только в случае "продолжения движения по пути реформ, нацеленных на укрепление демократии и верховенства права на Украине".

Выделение €50 млрд в пересчете на 4 года означает выплаты в €1,02 млрд в месяц, что соответствует сокращению в полтора раза ежемесячного финансирования Украины по сравнению с 2023 годом, когда Киев получал от Брюсселя в месяц €1,5 млрд бюджетной помощи.

В то же время, согласно опубликованным Еврокомиссии документам, в решении Европарламента и Совета ЕС содержится намек на возможность неравномерных выплат из этого фонда, в частности, речь идет о "праве Киева потребовать 7% всей суммы (€3,5 млрд) в качестве предварительного финансирования", без уточнений условий и сроков такого запроса. В случае, если Еврокомиссия решит тратить средства из фонда в ускоренном порядке, странам ЕС вскоре предстоит изыскивать новые источники выплат Киеву, поскольку бюджет Евросоюза сверстан и утвержден до 2027 года.