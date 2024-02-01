Со второй попытки. ЕС одобрил помощь Украине на €50 млрд

Лидеры государств - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие 4 года. Об утверждении программы сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в X уже через несколько минут после начала экстренного саммита ЕС.

ЕС будет ежегодно проводить утверждение бюджетных выплат Украине в рамках программы поддержки на €50 млрд, уточняет агентство Reuters. Этого условия требовала Венгрия, которая на предыдущем саммите ЕС заблокировала выделение Украине помощи. Будапешт призывал ЕС потратить эти средства на решение проблем европейцев.

ТАСС собрал основную информацию об итогах саммита ЕС.

Единогласное решение

Лидеры государств - членов ЕС со второй попытки утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие 4 года. Теперь бюджетное финансирование Украины сократится в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года. На прошлый год Евросоюз выделил Киеву €18 млрд, выплачивая по €1,5 млрд в месяц, тогда как выделение €50 млрд в течение 4 лет означает выплаты в размере €1,02 млрд в месяц.

Первая попытка утвердить помощь Украине была предпринята на саммите ЕС 14-15 декабря 2023 года. Однако тогда Венгрия заблокировала соглашение. Будапешт предлагал предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Евросоюз хотел достичь единогласного решения с участием всех 27 стран сообщества.

Как и требовала Венгрия, ЕС будет ежегодно проводить утверждение бюджетных выплат Украине в рамках программы поддержки на €50 млрд, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Программа помощи в размере €50 млрд до конца 2027 года предусматривает, что €33 млрд Еврокомиссия даст Киеву в кредит, а €17 млрд - "в виде грантов", то есть безвозмездно.

Бюджеты Евросоюза принимаются в формате семилетних планов и все свободные деньги в нынешнем бюджетном плане Евросоюза на 2021-2027 годы, которые могли быть перераспределены на поддержку Киева, уже полностью израсходованы в 2022-2023 годах. Чтобы финансировать новые €50 млрд на оставшуюся часть семилетнего периода, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза внести новые взносы в бюджет ЕС.

Условия Венгрии

Венгрия утверждала, что невозможно разрешить конфликт на Украине военным путем, и выступала за мирные переговоры и против направления туда вооружений. А предложение о выделении ЕС Украине €50 млрд "входит в рамки именно военного решения", указывали в Будапеште. Как говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, европейцам самим нужны эти средства, так как они все больше и больше страдают от плохих экономических показателей.

Орбан указывал, что Евросоюз должен оказать финансовую помощь Украине, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба бюджету всего сообщества. По его словам, Венгрия выступала против того, чтобы страны ЕС брали общий кредит ради оказания финансовой помощи Украине. Он считал, что для этого следует создать специальный фонд, в который смогут поступать средства как из государственных, так и частных источников.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в конце января заявил, что Будапешт готов к компромиссу - ежегодно утверждать с соблюдением принципа единогласия предоставление Украине средств из бюджета ЕС.

Орбан также заявлял, что, несмотря на предложенный Будапештом компромисс, он не поддерживает использование в этих целях бюджета ЕС "и венграм это тоже не нравится", но "европейское единство - это ценность", которой следует дорожить.

Запасной план

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в начале января заявляла, что Еврокомиссия ведет подготовку альтернативного проекта помощи Украине, если на саммите не будет достигнуто соглашение. Однако подробностей не приводила.

Как писала газета Financial Times, ЕС в случае несогласия Будапешта финансировать Киев разрабатывал план подрыва экономики Венгрии. Брюссель, как указывалось в издании, угрожал Будапешту полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс национальной валюты форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

При этом газета Financial Times сообщала, что Евросоюз также может использовать статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года и лишить Венгрию права голоса в случае отказа выделить Украине средства. Однако Еврокомиссия заявила, что не намерена и не имеет полномочий самостоятельно инициировать процедуру лишения Венгрии права голосов. Такое право имеют только сами страны - члены Евросоюза.