Reuters: предназначенные для Венгрии средства из фондов ЕС останутся заморожены

По словам собеседника агентства, Будапешту необходимо будет выполнить свои обязательства перед Брюсселем, чтобы получить финансирование

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Средства из фондов ЕС, на выделение которых претендует Венгрия, останутся заморожены несмотря на то, что членам сообщества удалось утвердить выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на информированного дипломата одной из европейских стран.

По словам собеседника Reuters, Будапешту необходимо будет выполнить свои обязательства перед Брюсселем, чтобы получить финансирование.

Ранее один из делегатов, участвующих в работе проходящего в Брюсселе саммита ЕС, заявил газете The Guardian, что премьер-министр Венгрии "не получил ничего" в обмен на поддержку позиции остальных 26 стран - членов Евросоюза. Другой собеседник издания заявил, что у Орбана "не оставалось других вариантов".

Венгрия утверждала, что невозможно разрешить конфликт на Украине военным путем, и выступала за мирные переговоры и против направления туда вооружений. Предложение о выделении ЕС Украине €50 млрд "входит в рамки именно военного решения", указывали в Будапеште. Как говорил Орбан, европейцам самим нужны эти средства, так как они все больше и больше страдают от плохих экономических показателей.

Орбан указывал, что Евросоюз должен оказать финансовую помощь Украине, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба бюджету всего сообщества. По его словам, Венгрия выступала против того, чтобы страны ЕС брали общий кредит ради оказания финансовой помощи Украине. Он предлагал создать специальный фонд, в который смогут поступать средства как из государственных, так и частных источников.