Орбан: решение ЕС о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств

Премьер-министр Венгрии сообщил, что при обсуждении вопроса о финансировании Киева Будапешт опасался, что деньги будут выделены "на слишком долгий срок без должного контроля"

БУДАПЕШТ, 1 февраля. /ТАСС/. Решение Евросоюза о финансировании Украины, принятое на саммите в Брюсселе, гарантирует рациональное расходование средств, и поэтому Венгрия с ним согласилась. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам совещания с коллегами из стран ЕС.

Он также отметил, что средства из европейских фондов, причитающиеся Венгрии, не будут использоваться для финансирования Украины. "Мы договорились о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств, и мы получили гарантию того, что венгерские деньги не окажутся на Украине", - отметил Орбан в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита ЕС.

Орбан сообщил, что при обсуждении вопроса о финансировании Украины Венгрия опасалась, что деньги будут выделены "на слишком долгий срок без должного контроля". Однако в ходе переговоров это препятствие было устранено. "Предложение было принято", - сказал глава правительства, который в среду вечером и в четверг утром до начала саммита провел серию встреч с лидерами ЕС и ведущих европейских стран в Брюсселе.

Как сообщил ранее глава Евросовета Шарль Мишель, участники саммита утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. По сведениям из источников в Брюсселе, ЕС пошел на выполнение главного требования Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет помощи. Решение о финансировании Украины будет ежегодно пересматриваться, хотя права вето ни у одной из стран, включая Венгрию, не будет.