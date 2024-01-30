30 января, 09:03
Военная операция на Украине

Орбан заявил, что украинский конфликт может быть решен только дипломатическим путем

По словам премьер-министра Венгрии, военного решения не существует

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине может быть разрешен только путем мирных переговоров, военного решения не существует. Об этом заявил в интервью журналу Le Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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"С течением времени мы убеждаемся, что военного разрешения конфликта на Украине не существует, - отметил глава венгерского правительства. - Мы считаем, что единственное решение - дипломатическое. Оно предполагает прекращение огня и мирные переговоры".

Орбан добавил, что предложение о выделении ЕС Украине €50 млрд "входит в рамки именно военного решения". "Я его не поддерживаю, и венграм оно тоже не нравится", - сказал премьер. 

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