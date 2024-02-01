ЕС намерен ежегодно пересматривать ход реализации программы помощи Украине на €50 млрд

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз собирается ежегодно пересматривать ход реализации новой программы помощи Украине на сумму в размере €50 млрд. Об этом говорится в итоговой декларации проходящего в Брюсселе саммита ЕС по Украине.

"На основе годового отчета Еврокомиссии о реализации фонда для Украины Евросовет будет ежегодно проводить дискуссию. При необходимости через два года Евросовет попросит Еврокомиссию внести предложение для пересмотра [реализации программы] в контексте нового многолетнего бюджета ЕС", - отмечается в нем.