1 февраля, 13:46,
обновлено 1 февраля, 14:05
Военная операция на Украине

ЕС намерен ежегодно пересматривать ход реализации программы помощи Украине на €50 млрд

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз собирается ежегодно пересматривать ход реализации новой программы помощи Украине на сумму в размере €50 млрд. Об этом говорится в итоговой декларации проходящего в Брюсселе саммита ЕС по Украине.

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"На основе годового отчета Еврокомиссии о реализации фонда для Украины Евросовет будет ежегодно проводить дискуссию. При необходимости через два года Евросовет попросит Еврокомиссию внести предложение для пересмотра [реализации программы] в контексте нового многолетнего бюджета ЕС", - отмечается в нем. 

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