Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине

Евросовет также призвал государства-члены изучить все варианты удовлетворения потребностей Украины и активизировать усилия в этом направлении

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине. Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

"Евросовет также подчеркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учетом обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов", - отмечается в заявлении. Кроме того, Евросовет "призывает государства-члены изучить все варианты удовлетворения потребностей Украины и активизировать усилия в этом направлении, включая продолжение поставок запасов, перенаправление существующих заказов и размещение необходимых новых заказов, что будет способствовать увеличению производства европейской промышленности".

В документе говорится, что главы государств и правительств Евросоюза вновь отложили, как минимум до марта, принятие решения о расширении Европейского фонда мира для увеличения поставок оружия Украине. "Евросовет рассмотрел работу Совета по военной поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира и предлагаемое увеличение его общего финансового потолка. Евросовет предлагает Совету к началу марта 2024 года достичь соглашения о внесении изменений в решение (CFSP) 2021/509 на основе предложения верховного представителя [ЕС Жозепа Борреля] по Европейскому фонду поддержки Украины, принимая во внимание предложения государств-членов", - отмечается в нем.

При этом, как говорится в документе, Евросоюз подтверждает готовность поддерживать Украину столько, сколько понадобится.