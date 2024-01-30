Венгрия заявила о готовности к компромиссу с ЕС по финансированию Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт по-прежнему убежден в невозможности разрешения конфликта на Украине военным путем

БУДАПЕШТ, 30 января. /ТАСС/. Венгрия готова к компромиссу с Евросоюзом по вопросу о финансировании Украины на сумму €50 млрд из бюджета сообщества в течение ближайших четырех лет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами после переговоров с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, прибывшим с визитом в Будапешт.

Он отметил, что Венгрия по-прежнему убеждена в невозможности разрешения конфликта на Украине военным путем и выступает против направления туда вооружений. "Нам нужны не поставки оружия, не военный психоз, а перемирие и мирные переговоры, - сказал Сийярто. - Именно поэтому мы не считаем хорошим предложением направлять миллиарды евро на продолжение войны, но мы понимаем, что большинство государств - членов Европейского союза находятся в состоянии военного психоза".

"Поэтому можно найти компромиссное решение, если предоставление Украине денег из бюджета ЕС будет ежегодно утверждаться с соблюдением принципа единогласия. Если решение будет вновь приниматься каждый год, то это может стать компромиссом", - пояснил глава венгерского МИД.