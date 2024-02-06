Сийярто заявил, что проект АЭС "Пакш-2" идет по плану

По словам главы МИД Венгрии, гендиректор Росатома Алексей Лихачев вскоре приедет в страну, чтобы ознакомиться с ходом строительства и рассмотреть связанные с ним юридические вопросы

БУДАПЕШТ, 6 февраля. /ТАСС/. Сооружение венгерской АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома идет гладко, глава российской госкорпорации Алексей Лихачев вскоре приедет в Венгрию, чтобы на месте ознакомиться с ходом строительства и рассмотреть связанные с ним юридические вопросы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Я только что подробно обсудил по телефону с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым вопрос об осуществлении инвестиций в "Пакш-2", чтобы обеспечить своевременную реализацию этого проекта", - сказал глава МИД. По его словам, "хорошая новость состоит в том, что строительство новой атомной станции в Пакше идет гладко". "Генеральный директор Росатома вскоре приедет в Венгрию, чтобы лично ознакомиться с ходом строительства и обсудить связанные с этим юридические вопросы", - сказал Сийярто в видеообращении на своей страницеи в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На стройплощадке в Пакше

Министр напомнил, что в августе в Пакше началась стадия непосредственного строительства двух новых энергоблоков АЭС. Уже возведена противофильтрационная завеса, защищающая котлован от грунтовых вод, идет укрепление грунта на площадке под пятый и шестой блоки. По плану в начале 2025 года, а если получится, то и в конце нынешнего года должна состояться заливка первого бетона.

"Первый бетон всегда является переломным моментом в строительстве атомной электростанции. Фактически с этого момента, скажем так, инвестиции переходят в еще более значимую фазу", - отметил Сийярто. Он добавил, что если придерживаться текущего графика, то "первый бетон будет залит к концу этого года".

Венгерское Национальное управление по атомной энергии уже выдало все необходимые разрешения на текущие и предстоящие работы. "И мои коллеги постоянно работают над подготовкой новых заявок на получение разрешений", - сообщил глава МИД, курирующий этот проект.

Одновременно на предприятиях Росатома идет сооружение крупных элементов станции - ловушки расплава, необходимой для обеспечения безопасности реактора в случае аварии, а также корпуса реактора. По словам Сийярто, ловушка расплава, устанавливаемая под дно корпуса реактора, будет готова "где-то в апреле или мае". Началось изготовление и другого оборудования так называемого ядерного острова - комплекса зданий и сооружений на АЭС.

Значение проекта

Ввод в строй двух новых энергоблоков в Пакше, запланированный в начале 2030-х годов, доведет долю ядерной энергии в энергобалансе страны до 70%. А благодаря развитию мощностей по использованию солнечной энергии Венгрия приблизится к тому, что самостоятельно обеспечивать себя энергией. При этом в результате строительства АЭС "Пакш-2" импорт природного газа сократится на 3-3,5 млрд куб. м в год. "Новые реакторные блоки в Пакше станут гарантией того, что Венгрия обеспечит свою энергобезопасность на десятилетия вперед", - подчеркнул министр.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди станции - пятого и шестого энергоблоков. Москва подтвердила готовность финансировать проект "Пакш-2", который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. МВт до 4,4 тыс. МВт.