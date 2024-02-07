Посол РФ заявил, что итальянская экономика пострадала от антироссийских санкций

По словам Алексея Парамонова, наиболее красноречиво последствия отказа от российского экспорта проявляются в сфере обеспечения Италии энергоресурсами

РИМ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Отказ от экономического сотрудничества с Россией дорого обошелся экономике Италии, которая демонстрирует слабую динамику. Как сказал в интервью ТАСС посол РФ в Италии Алексей Парамонов, наиболее красноречиво последствия отказа от российского экспорта проявляются в сфере обеспечения Италии энергоресурсами.

"Итальянские власти встали на путь отказа от экономического сотрудничества с Россией. По итогам 2023 года двусторонний товарооборот вряд ли превысит €9 млрд (это данные итальянской статистики). Притом, что еще совсем недавно, в 2022 году, он достигал €32,9 млрд. Естественно, такое резкое сокращение двусторонних связей не могло не отразиться на общем состоянии итальянской экономики. Мы видим один из самых низких в ЕС показатель роста ВВП, который в прошлом году составил лишь 0,7%, падение промпроизводства на 3,1%, более чем семипроцентную безработицу", - сказал дипломат.

Он отметил, что чиновники из правительства Италии "никогда не признают наличия связи" между нынешним плачевным положением в экономике и отказом от торговли с Россией, но "об этом говорят лихорадочные попытки найти замену российскому экспорту, который в основном состоял из энергоносителей и различных видов сырьевых материалов". "Правительству Италии пришлось даже в срочном порядке созывать 28-29 января в Риме особый саммит Италия - Африка, где под прикрытием лозунгов о начале нового этапа "нехищнического" сотрудничества руководителям африканских государств пытались навязать все те же неоколониальные подходы, нацеленные на сохранение несправедливого распределения природных ресурсов и на возмещение с минимальными потерями выпадающих поставок из России", - рассказал российский посол. Он также упомянул о необходимости переключения на других поставщиков, что связано с существенными экономическими издержками. Так, Италия вынуждена строить экологически опасные регазификаторы для получения более дорогого сжиженного природного газа из США. "При этом все итальянские эксперты единогласно признают, что российский газ поставлялся на Апеннины по наиболее конкурентным ценам в рамках долгосрочных контрактов и играл важную роль как в поддержании рентабельного энергобаланса, так и в обеспечении стабильной и эффективной работы энергосистемы страны", - отметил Парамонов.

Без туристов

Аналогичным образом, по его словам, складывается ситуация в сфере туризма. Он констатировал, что массовый туристический поток из России полностью исчез из-за санкций, в частности вследствие отмены прямых авиаперелетов между странами и ограничений на использование за рубежом выданных в России банковских карт. "Российским дипломатам в Италии часто приходится слышать от работников отрасли о ностальгии по русским туристам, о сожалении в связи с тем, что их, увы, сегодня в основном заменили высокомерные и прижимистые выходцы из англосаксонских стран", - сказал дипломат.