Посол России в Италии о двусторонних отношениях: не так, как в 1941–1943 годах, но почти

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов рассказал ТАСС о том, какими были двусторонние отношения ровно 100 лет назад, когда они были установлены между молодым советским государством и Италией, и каковы они сейчас, какие экономические выгоды тогда приобрел Рим и что он утратил в последнее время. Как подчеркнул дипломат, от некогда привилегированных связей между двумя странами ничего не осталось, хотя интерес к России у итальянцев не иссякает

— Исполняется 100 лет с момента установления дипломатических отношений между СССР и Италией (февраль 1924 года). Разумеется, дружественные связи с Италией были и у Российской империи, были даже родственные связи между царствовавшими династиями, но можно ли считать эту дату новой вехой?

— После окончания Первой мировой войны экономика Италии пребывала не в лучшем состоянии: огромный государственный долг, инфляция, массовая безработица, нехватка продовольствия... Многие из этих проблем могло решить заключение договора о торговле с молодым советским государством, которое после революции 1917 года и Гражданской войны победившие в конфликте страны Антанты бойкотировали. Советская же сторона ставила условием возобновления торгово-экономических связей юридическое признание СССР.

Надо сказать, что в 1924 году поле для маневра для принятия суверенных, самостоятельных решений у итальянского правительства было значительно шире, чем сейчас. В Риме тогда могли взять на себя смелость и ответственность руководствоваться исключительно национальными интересами страны при проведении внешней политики. Поэтому 7 февраля 1924 года состоялся обмен нотами между правительствами СССР и Итальянского Королевства об установлении дипломатических отношений в полном объеме. Тогда же был подписан Договор о торговле и мореплавании между СССР и Италией — третий документ такого рода в истории российско-итальянских отношений.

Италия стала второй после Великобритании западной страной, признавшей СССР

— С началом Великой Отечественной войны эти отношения были прерваны, но восстановлены еще даже до окончания войны и освобождения Европы, в 1944 году, тоже получается круглая дата. Можно ли сравнить нынешнее состояние двусторонних отношений с тем периодом? Сохранила ли Италия какие-то привилегированные позиции в отношениях с РФ, которые всегда, даже в самые сложные периоды, были сбалансированы?

— Отношения между нашими странами сейчас, конечно, лучше, чем в 1941–1943 годах. Но, к сожалению, не намного. Конечно, в обеих странах работают посольства и генконсульства, обеспечивается минимально необходимый уровень межгосударственного общения, текущая работа по защите интересов организаций и граждан.

С началом СВО на Украине Рим полностью присоединился к мерам давления коллективного Запада на Россию, которые теперь уже открыто называются в Италии гибридной войной против нашей страны. Позиция официальных властей в отношении России носит преимущественно недобрый, по сути, враждебный характер. С февраля 2022 года одобрено уже восемь пакетов военной помощи Украине, включающих широкий спектр летальных вооружений. На днях вышло интервью министра обороны Италии, в котором он хвастливо заявил, что его страна по объему помощи, оказываемой киевскому режиму, входит чуть ли не в первую пятерку. Вот такие, мол, "молодцы" итальянцы.

Есть и свидетельства конкретных примеров подобной "помощи". Вот, по данным открытых источников, 31 января сего года в районе Крымского полуострова находился самолет радио- и радиотехнической разведки ВВС Италии "Гольфстрим" G550CAEW. Что он там делал? Местные эксперты не исключают, что он участвовал в сборе разведывательной информации о группировке ВС РФ в Крыму и ее передаче ВСУ для координации ударов по целям на полуострове. Комментарии, как говорится, излишни.

Никаких оснований заявлять о наличии каких-либо привилегированных политических связей между нашими государствами на сегодняшний день нет. Ничего от них не осталось

— Год назад на первой большой пресс-конференции премьер-министра Италии Джорджи Мелони ТАСС задал вопрос, насколько Италии не хватает России из-за принятой официальным Римом линии на конфронтацию и отрицание традиционно дружественных отношений между нашими странами. Вы работаете в Италии более полугода, насколько Италии не хватает России? Насколько настроения в обществе отличаются от официальной политической линии в отношении нашей страны?

— Надо признать, что в нынешней Италии на тему России фактически официально наложено табу. О нашей стране можно говорить только или плохо, или никак. Поэтому здесь трудно найти объективную информацию о том, что действительно происходит в России, о ее внешней политике, экономической, общественной и культурной жизни.

Естественно, в таких условиях включился в действие принцип "запретный плод сладок". Интерес к России в итальянском обществе начинает расти, общественность все меньше доверяет транслируемым черно-белым нарративам, обеляющим Запад и дискредитирующим Москву. Например, несмотря на резкое сужение сферы применения, продолжает оставаться востребованным изучение русского языка. Его по-прежнему изучают в итальянских школах, высших учебных заведениях и на частных курсах иностранных языков.

Еще одно косвенное свидетельство популярности нашей страны среди думающих итальянцев — рост числа политических движений и общественных объединений, которые во главу угла своих программ ставят вопрос о необходимости нормализации отношений с Москвой и о прекращении продолжающейся эскалации по линии Запад — Россия, призывают власти задуматься о возврате к мирному сосуществованию и разработке новой модели безопасности на европейском континенте.

— Экономический аспект достаточно важен: сколько Италия теряет от сокращения экспорта в нашу страну (по средним оценкам, экспорт сократился на более чем 85%), от отсутствия массового туризма из России? Еще один важный аспект — российский газ. Его поставки в Италию значительно сокращены под давлением западных партнеров и ЕС. Власти утверждают, что нашли замену российскому газу. Но во сколько это обходится? При этом многие эксперты утверждают, что полностью заместить российский газ не удается и даже небольшая его часть, продолжающая поступать, стабилизирует цены. Как вы оцениваете реальную экономическую ситуацию?

— Сейчас уже очевидно, что итальянские власти встали на путь отказа от экономического сотрудничества с Россией. По итогам 2023 года двусторонний товарооборот вряд ли превысит €9 млрд (это данные итальянской статистики). При том, что еще совсем недавно, в 2022 году, он достигал €32,9 млрд. Естественно, такое резкое сокращение двусторонних связей не могло не отразиться на общем состоянии итальянский экономики. Мы видим один из самых низких в ЕС показатель роста ВВП, который в прошлом году составил лишь 0,7%, падение промпроизводства на 3,1%, более чем семипроцентную безработицу.

Конечно, чиновники из правительства Италии никогда не признают наличия связи между нынешним плачевным положением в экономике и отказом от торговли с Россией. Вместе с тем лихорадочные попытки найти замену российскому экспорту, который в основном состоял из энергоносителей и различных видов сырьевых материалов, как раз говорят об обратном. Правительству Италии пришлось даже в срочном порядке созывать 28–29 января в Риме особый саммит Италия — Африка, где под прикрытием лозунгов о начале нового этапа "нехищнического" сотрудничества руководителям африканских государств пытались навязать все те же неоколониальные подходы, нацеленные на сохранение несправедливого распределения природных ресурсов и на возмещение с минимальными потерями выпадающих поставок из России.

Наиболее красноречиво последствия отказа от российского экспорта проявляются в сфере обеспечения Италии энергоресурсами. Уже сейчас очевидно, что поставленная еще правительством Марио Драги цель немедленного и полного отказа от российского газа оказалась недостижимой, так как сроки ее выполнения все время переносятся. Сейчас речь идет уже о 2025 годе.

При этом все итальянские эксперты единогласно признают, что российский газ поставлялся на Апеннины по наиболее конкурентным ценам в рамках долгосрочных контрактов и играл важную роль как в поддержании рентабельного энергобаланса, так и в обеспечении стабильной и эффективной работы энергосистемы страны. Теперь же Рим вынужден переориентироваться на других поставщиков, что связано с существенными экономическими издержками, строить экологически опасные регазификаторы для более дорогого СПГ из США, доля которого в общем объеме импорта выросла уже почти до 8–9%.

Аналогичным образом складывается ситуация в сфере туризма. Массовый туристический поток из России полностью исчез из-за санкций, в частности, вследствие отмены прямых авиаперелетов между нашими странами и ограничений на использование за рубежом выданных в России банковских карт. Российским дипломатам в Италии часто приходится слышать от работников отрасли о ностальгии по русским туристам, о сожалении в связи с тем, что их, увы, сегодня в основном заменили высокомерные и прижимистые выходцы из англосаксонских стран.

— Приостановлены и культурные связи по официальным каналам, то, что всегда составляло одну из основ двусторонних отношений. Однако интерес к русской культуре не пропал, об этом говорят постановки русских произведений, участие в них российских артистов, а также осуждение попыток "отмены культуры". Русский дом продолжает свою деятельность, отдельные мероприятия — концерты, выставки, конференции — проводятся. Можно ли говорить, что проекты в области культуры сохраняются? Какое место в этой работе принадлежит соотечественникам?

— Линия итальянских властей в области культурного сотрудничества не многим отличается от политики разрыва связей с Россией, проводимой в других сферах. Конечно, в Италии по-прежнему исполняются произведения русских авторов, на оперных сценах и концертных площадках звучат произведения русских композиторов, а на полках книжных магазинов традиционно присутствуют книги русских классиков и современных писателей. На словах руководство Италии признает неоценимый вклад России в сокровищницу мировой культуры и выступает против "отмены русской культуры".

На деле же ситуация выглядит намного более неприглядно. По инициативе итальянской стороны российские и итальянские учреждения культуры — а это театры, музеи, киностудии, цирки, а также университеты, школы — больше не могут взаимодействовать и общаться друг с другом. Организация любого мероприятия в Италии с российским участием, даже по инициативе итальянских активистов, может быть сопряжена с риском голословного объявления его пропагандистской акцией и последующей отмены по решению итальянских властей. Дошло даже до того, что российским организаторам культурных и общественных связей, которые, как правило, являются наиболее активными и убежденными сторонниками нормализации двусторонних отношений, просто-напросто закрывают въезд в Италию. Таких примеров, к сожалению, уже немало.

— Италии переходит председательство в Группе семи. Заявляется, что приоритетами повестки будут Украина, Ближний Восток и искуственный интеллект (ИИ). Что реально страна может предложить для решения глобальных проблем? Какой "заказ" коллективного Запада Рим должен будет выполнить? Например, не будет ли оформлено решение о передаче замороженных российских активов Украине? Пойдет ли на это Италия, учитывая, что российская сторона обещает "зеркальный ответ", а у итальянцев есть активы в РФ?

— С началом своего председательства в "семерке" Рим активно претендует на роль "главного диспетчера" этого ведущего антироссийского штаба коллективного Запада. Нельзя исключать, что под давлением англосаксонского крыла этого объединения акцент будет делаться как раз на проработке различных антироссийских мер, в том числе ужесточение уже действующих санкций и поиск юридического оформления противоправного отъема суверенных российских активов.

Вообще с началом постепенного отхода человечества от либеральной глобализации вокруг англо-американской оси Группа семи, изначально мыслившаяся как основной орган управления миром, во многом утратила свой смысл. Тем не менее наблюдаем постоянное стремление превратить ее в нечто вроде общемирового "совета директоров", где принимаются решения, спускающиеся впоследствии на реализацию в Группу двадцати. Скорее всего, в период председательства Рима будет предпринята новая безрезультатная попытка навязать миру отжившие и деструктивные "семерочные" подходы.

Учитывая основные локации "семерочных" мероприятий — релакс-курорт в Апулии, остров Капри, Венеция, — очевидно, "туристическому направлению", то есть хорошо разместить и накормить званых гостей, в деятельности итальянского председательства в "семерке" уделяется не меньшее внимание, чем другим так называемым приоритетам. Можно предположить, что достичь результатов в сфере продвижения итальянской туристической отрасли в ходе председательства Рима в "семерке" будет, видимо, значительно реальнее, чем в остальных международных "досье".