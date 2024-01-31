Мода на Африку: что предлагает Италия бедному богатому континенту

Вера Щербакова — о прошедшем саммите "Италия — Африка" и о том, что стоит за "планом Маттеи" для Африки

Саммит "Италия—Африка" в Риме © REUTERS/ Remo Casilli

Правительство Италии во главе с Джорджей Мелони в начале этой недели собрало в Риме представителей более 40 африканских стран. Около половины из них были представлены на уровне глав государств и правительств. Также на саммите присутствовали основные международные организации, так или иначе имеющие отношение к решению бед континента.

Взаимная выгода от Маттеи и Мелони

Саммит проходил, как говорится, "под большое декольте" (особенно празднично) с почестями и торжественными приемами — начиная с президентского в Квиринальском дворце. Затем всех рассадили в зале Сената (верхней палаты парламента) и за закрытыми дверями итальянские спикеры (министры из Рима были заявлены единственными докладчиками во всех профильных сессиях) представили национальный "план Маттеи", направленный на содействие развитию Африканского континента через реализацию совместных проектов, передачу технологий и вливание инвестиций.

Премьер-министр Мелони в свою очередь назвала пять приоритетных тем: вода, образование, сельское хозяйство (конек Италии), здравоохранение, энергетика. Также она перечислила несколько пилотных проектов отдельно по странам. Наряду с удовлетворением особенно насущных нужд гостей из Африки (таких как орошение и мелиорация полей, обеспечение медицинской помощи, в том числе путем подготовки специалистов — предполагается создание нескольких образовательных центров) учли и потребность Европейского континента в энергии. "Африка богата энергоносителями, Европа не имеет этих ресурсов. Взаимовыгодное сотрудничество напрашивается само собой", — отметила Мелони.

Собственно, с этого и начинал когда-то Энрико Маттеи, основатель национальной энергетической компании Eni, чье имя присвоено итальянской программе действий. Именно он предложил новый, противоположный колониальному ("грабительскому") подход к использованию ресурсов в третьих странах. Он говорил о том, что они больше не принадлежат добывающим западным компаниям, которые выплачивали минимальные роялти, а должны разрабатываться на паритетной основе.

Как напоминает La Repubblica, компания или правительство, заключающие соглашения о добыче, должны получать компенсацию, не превышающую 25% (тогда как до Маттеи они получали 60–70%). Этот принцип паритетности провозгласила и Мелони, подчеркнув, что все должно основываться на взаимовыгодном сотрудничестве. Не "милостыней", не "подачками" должна быть и помощь, которая заключается в передаче и обучении новым технологиям.

Африканская сторона предлагает богатый потенциал не только с точки зрения ресурсов и территорий, но и рабочей силы, а также обширного потребительского рынка (численность населения континента приближается к 1,5 млрд человек).

Одна не справится?

Тем не менее "план Маттеи" кажется пока довольно призрачным. Впервые на саммите 29 января Мелони заявила, что в него планируется влить €5,5 млрд (столько же в свое время обещал Сильвио Берлускони лишь одной Ливии). Очевидно, Италии в одиночку Африка не по зубам. Неслучайно в Рим созвали всех руководящих лиц ЕС — главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, главу Европарламента Роберту Метсолу. Они только и выступали перед собравшимися африканцами на открытии саммита. Исключение было сделано лишь для президента Африканского союза Азали Ассумани, по совместительству президента Коморских Островов, а также председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата (того самого, за которого Мелони приняла российских пранкеров Вована и Лексуса).

Итальянская газета Il Messaggero отметила отсутствующих, среди которых выделила "исторических союзников президента РФ Владимира Путина" — Буркина-Фасо, Габон, Либерию, Мали, Нигер, Нигерию и Судан (хотя стоит, думаю, помнить, что в половине из этих стран в последнее время происходили перевороты и внутриполитические встряски). Не прошло незамеченным для наблюдателей и не самое высокое представительство Алжира и Египта — только на уровне министров. Разве что с лидерами этих государств накануне саммита Мелони пообщалась по телефону. Тем временем Алжир, подчеркивающий, что дорожит отношениями с РФ, вышел на первое место среди поставщиков газа в Италию. С Египтом Рим пытается выстраивать отношения, основанные на прагматике, не имея возможности позволить себе пустить под откос важные экономические контакты. Хотя в отношениях между этими странами и есть камень преткновения — гибель в Каире в 2016 году итальянского аспиранта Джулио Реджени. Ожидается очередная попытка начать суд над четырьмя агентами спецслужб Египта — их обвиняют в том, что они замучили Реджени, бывшего близким оппозиционным профсоюзным кругам.

Il Messaggero обращает внимание на борьбу за влияние в Африке, которое можно назвать многоуровневым. Непосредственно у Италии она давно и непримиримо идет с соседней Францией, которая когда-то через смуту после свержения Муаммара Каддафи пыталась выбить из-под Рима Ливию. Сейчас, после ряда серьезных поражений французской линии на Африканском континенте, Италия берет своего рода реванш. Но главными соперниками во всем ЕС видят Китай — за ресурсы и Россию — за сферы влияния и геополитические позиции. Несмотря на это, Италию практически "бросили" на этот фланг борьбы.

Провал с поддержкой

Объясняется такое положение Италии тем, что страна стоит на передовой при приеме мигрантов, а прибывают они в основном из Африки. Ко всему прочему с начала 2024 года Риму перешло председательство в Группе семи, и итальянские власти уже провозгласили состоявшийся саммит первым крупным событием этого руководства, а Африку — приоритетом повестки. Правда, форум планировался еще осенью 2023 года — его пришлось отложить из-за ближневосточных событий.

Риму же такая активность в африканском направлении нужна еще и для маскировки фактического провала правительства, пришедшего на обещаниях пресечь незаконную миграцию (по морю в Италию прибывают в основном так называемые экономические мигранты). Мелони пытается возводить свой "план Маттеи" в разряд национальной идеи и преподносить его как новый подход (к тому же более благородный, чем морская блокировка 2019 года, которая привела практически к обнулению миграционного потока). На самом деле концепция отнюдь не свежа. В Италии давно говорят о необходимости создания комфортных условий жизни в африканских странах как рецепте борьбы с миграцией. Всемирный банк, как отмечает La Repubblica, только в 2023 году выделил $38,6 млрд странам Центральной и Южной Африки, главным образом Кении, Сомали и Эфиопии, где переживают самую жестокую за последние 40 лет засуху, и еще $6,8 млрд — Северной Африке и Ближнему Востоку. К этому стоит прибавить десятки международных организаций и агентств, которые работают по всему континенту, поддерживая школы, больницы, оказывая гуманитарную и прочую помощь.

Мелони пытается заручиться поддержкой США (в частности, через "Большую семерку") и ЕС — особенно в лице фон дер Ляйен, которая не в первый раз присоединяется к итальянскому премьеру в ее "хождениях по миграционным мукам". Председатель ЕС даже совместно с Мелони посетила Лампедузу, а также сопровождала итальянского премьера в целевых поездках в Тунис.

Бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди назвал Мелони "страховкой для фон дер Ляйен", которая надеется продлить свое председательство в Еврокомиссии. Ребус открывается интересный по будущему раскладу в Европарламенте (после июньских выборов), который станет определяющим для распределения кресел в новой Еврокомиссии. Даже если местные СМИ каждый раз пытаются перипетии на европейском поле превратить в правительственный кризис, предрекая распад правящей в Италии коалиции, как показывает практика, европейский фронт идет отдельным пунктом и каждый на нем играет свою игру. Неожиданные слияния, голосования в поддержку той или иной кандидатуры являются результатами единоразовых компромиссов и совершенно не подрывают прочность альянса на национальном уровне.

Африка тем временем превращается в еще одну плоскость совершенно очевидного столкновения коллективного Запада с новым нарождающимся многополярным миропорядком, преодолевающим гегемонию.