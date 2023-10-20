"Каменная леди": внешняя политика Италии под руководством премьера Мелони

Правительство Джорджи Мелони, первой женщины-премьера в истории Италии, находится у власти уже год — приведено к присяге 22 октября 2022-го. Вопреки сомнениям, Мелони довольно уверенно управляет страной, не утрачивая стабильного рейтинга популярности — около 30%, хотя и в критике недостатка нет.

Премьер Италии Джорджа Мелони © Antonio Masiello/ Getty Images

Главная ее внутренняя задача — не обмануть предвыборные обещания, имея скромные финансовые резервы. Кабмин 16 октября одобрил проект бюджета страны, который оказался самым низким за последние годы, — €24 млрд. С одним из самых больших в Европе внешних долгов (почти €3 трлн) Италия остается государством "под особым наблюдением" ЕС, рейтинговых агентств и международных финансовых институтов и сильно зависит от реакции рынков и инвесторов.

Сложносочиненные отношения

С ЕС у итальянского правительства — самого правого толка за послевоенную историю — отношения сложились непростые. В Брюсселе давно создана "система повиновения", и даже самые ярые националисты, выступающие за больший суверенитет государств и против диктата Еврокомиссии (а такой была Джорджи Мелони в оппозиции), обычно приручаются. После первых поездок в Брюссель сама Мелони полушутя отметила, что не так страшен черт, как его малюют, говоря про себя. Рычагов давления на Италию достаточно, в том числе по принципу "не купите, отключим газ". Так, Рим должен отчитываться за каждый евро, полученный из специального фонда на восстановление экономики после пандемии COVID-19, еще до того, как эти средства реально выделяются.

Тем временем с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен у итальянского премьера, по крайней мере внешне, сложились довольно теплые отношения, основанные, видимо, на женской солидарности. Во всяком случае, Мелони удается привлекать немку в союзницы по животрепещущим вопросам — таким, как помощь переживающему кризис Тунису, откуда в Италию хлынули мигранты со всего Африканского континента. Лично мне очень любопытно, кого поддержат ее партия "Братья Италии" и союзники по национальной коалиции "Лига" и "Вперед, Италия" внутри Европарламента в следующем году, когда надо будет обновлять состав Еврокомиссии.

Разумеется, внутри евроблока из 27 стран отношения с государствами-членами у Мелони и Италии разные. Премьеру приписывают большую близость к лидеру Венгрии Виктору Орбану и уже почти бывшему польскому премьеру Матеушу Моравецкому — главным образом в вопросах борьбы с незаконной миграцией и поддержания традиционных ценностей. Кстати, поначалу именно последний аспект на общем европейском фоне отстаивания прав нетрадиционных меньшинств пытались выдать как нехватку либерализма Мелони. Но на родине ее успех (то есть успех правых) объясняют тем, что левое крыло слишком сконцентрировалось на меньшинствах, забыв о большинстве (которое, к удивлению и разочарованию этих самых левых, оказалось в Италии вполне классическим и консервативным). Нынешнее правительство убрало из госдокументов слова "родитель 1" и "родитель 2", заменившие некогда "отца" и "мать". Кроме того, на стадии утверждения находится предложенный правящей коалицией закон о признании суррогатного материнства, уже запрещенного в Италии, "универсальным преступлением".

Между тем год нахождения у власти правоцентристской коалиции (во главе которой стоит партия Мелони "Братья Италии") — наиболее смещенной к правому политическому флангу — наглядно продемонстрировал, что старые определения "правые" и, соответственно, "левые" в значительной степени поменялись. Некоторые решения правительства Джорджи Мелони в области социальной политики, а также в отношении банков, которые обложили налогом на сверхприбыль, называют более характерными для левых, чем правых. Хотя с профсоюзами на фоне отказа введения минимальной зарплаты уже сложился у властей определенный конфликт и была проведена первая антиправительственная манифестация, наблюдатели отмечают, что пока видят почти пролетарских правых. Тем временем мобилизуется и оппозиция, обещая первую крупную антиправительственную акцию 11 ноября.

Даже в отношении мигрантов, которые стали, пожалуй, для Мелони пока самой большой неудачей за год правления, руководство страны ведет себя "по-левому", то есть спасает силами службы береговой охраны, фактически запретив оказание помощи судам неправительственных организаций. На этой почве у Рима наметился даже конфликт с Берлином, который официально финансирует деятельность таких НПО. Другой конфликт у Мелони, и тоже изначально на почве миграционной проблемы, наметился с Францией. Отношения с президентом Пятой республики Эмманюэлем Макроном можно охарактеризовать афоризмом: от любви до ненависти и обратно. В этом контексте у итальянского премьера сложились вполне атипичные взаимоотношения с британским коллегой Риши Сунаком, хотя Италия никогда не была замечена в особой близости с Туманным Альбионом. Два премьера написали недавно открытое письмо о том, что противостоять нелегальной миграции нужно общими силами. Примечательно, что миграционный вопрос был одним из аспектов Brexit, а Италия годами призывает к солидарности по этой проблеме внутри ЕС — в итоге, видимо, главного единомышленника Мелони нашла вне Группы двадцати семи.

От Африки до США

Конечно, политика итальянского премьера не сосредоточена только на взаимоотношениях с ЕС и ближайшими соседями. Своего рода национальной идеей от Мелони стал некий "план Маттеи" (Энрико Маттеи — основатель и глава энергетической компании Eni, который заложил основы энергетической политики, направленной на равноправное сотрудничество со странами — производителями энергоносителей; погиб в авиакатастрофе при так и не выясненных обстоятельствах). Следуя его методу, премьер предлагает инвестировать в развитие Африки. Сам по себе рецепт не нов: при Джузеппе Конте (возглавлял правительства двух коалиций с 2018 по 2021 год) было даже учреждено специальное агентство по взаимодействию с африканскими странами.

Отдельно отмечу в связи с частыми публикациями в прессе про крайне правое направление правительства Мелони, что многие ее действия противоречат широко распространенному мнению, что и премьер, и ее партия "Братья Италии" в некотором роде реанимируют идеи фашизма. Среди прочего борцы с антисемитизмом призывали Мелони убрать с символа партии пламя, окрашенное цветами итальянского флага, что, мол, соотносится со старым Итальянским социальным движением, считавшимся после Второй мировой войны наследником фашизма. Также ее пытались уличить в том, что она недостаточно однозначно осуждала фашистский режим и расовые законы Муссолини, не проявляла должного рвения в праздновании Освобождения (25 апреля), праздника, давно присвоенного себе левыми.

Тем ярче проявилась ее безоговорочная поддержка Израиля в нынешней волне обострения палестино-израильского конфликта. Как отмечают некоторые наблюдатели, поддержка евреев не очень-то вяжется с подозрениями в антисемитизме. Тем не менее итальянским правым всегда была свойственна некая связь с Израилем, тогда как левые и студенты традиционно выступают в защиту палестинских прав. Как рассказала журналистам посол Палестины в Риме Абир Оде, нынешнее итальянское правительство "не хочет ничего даже слышать о Палестине". "Мне так и сказали: ищите помощь у других", — почти в слезах заявила дипломат, уточнив, что не ожидала такого отношения.

Меж тем примерно такой же безоговорочной поддержки Джорджа Мелони придерживается в вопросе Украины, хотя в свою бытность в оппозиции она и выступала против антироссийских санкций, отстаивала право на самоопределение народов (признавая референдум в Крыму). На мой взгляд, эта трансформация вполне ожидаема, поскольку известно, что в Италии власть невозможна без полной лояльности США. С годами эта зависимость от североатлантической оси только растет. Безальтернативность стратегической связи с США и приверженности НАТО некогда признавал недавно скончавшийся бывший президент Джорджо Наполитано, в прошлом один из видных деятелей Коммунистической партии Италии. Что ж говорить о правых, которые традиционно разделяют проамериканские настроения.

Личная сторона

Год во власти Джорджи Мелони, видимо, стоил личной потери. Сегодня, 20 октября, она сообщила в социальных сетях, что расходится со своим спутником и отцом семилетней дочери журналистом Андреа Джамбруно, с которым ее связывали 10 лет отношений. Они не были официально женаты, но тем не менее он вместе с их дочерью Джиневрой присутствовал на ее присяге год назад. После этого они крайне редко появлялись на людях вместе. Одним из редких совместных выходов было, например, открытие сезона в Ла Скала в декабре прошлого года. Дочь Мелони иногда брала с собой в рабочие поездки. Джамбруно продолжал свою работу на телевидении, в последние месяцы не раз попадал в скандальные ситуации из-за своих высказываний, которые зачастую расценивались обществом как расистские или неуважительные по отношению к женщинам (и то и другое — страшные грехи для публичных персон). Например, среди последних можно припомнить видео (попавшее в сатирическое шоу), записанное в перерывах между съемками его программы, в котором он предстает совсем в неприятном виде, ругаясь и грубо заигрывая с коллегой в студии.

Мелони в своих постах в социальных сетях уточняет, что их дороги разошлись давно: "Настало время это признать". В постскриптуме она добавляет: "Все те, кто надеялся ослабить меня, нанося удар по-домашнему, должны знать, что, даже если капля надеется подточить камень, камень остается камнем, а капля — это только вода".

На мой взгляд, спустя год премьерства Джорджи Мелони делает заявку на то, чтобы стать "каменной леди".