Захарова: Швеция остановила расследование с "Северными потоками" из-за боязни правды

Официальный представитель МИД РФ отметила, что шведские власти изначально демонстрировали несерьезность намерений довести дело до конца и вообще заниматься делом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Решение шведских властей прекратить расследование случившегося с "Северными потоками" может объясняться боязнью раскрыть правду. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В данном случае шведские власти - по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, - изначально демонстрировали несерьезность намерений довести дело до конца и вообще заниматься делом. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретный детали найти и выявить, об исполнителях этого теракта и заказчиках", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, на это в том числе указывает тот факт, что шведская сторона, ссылаясь на якобы имеющиеся угрозы национальной безопасности, последовательно отвечала отказом на неоднократные призывы России обеспечить транспарентное и тщательное расследование диверсий с привлечением представителей компетентных федеральных органов исполнительной власти РФ и "Газпрома".

Шведская прокуратура ранее объявила, что прекратила расследование диверсии, так как "шведская юрисдикция [на данный случай] не распространяется". Ведомство передало материалы следствия Германии.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.