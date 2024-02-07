СМИ: рост продаж McDonald's в исламском мире замедлился из-за поддержки компанией Израиля

По сведениям газеты The Independent, оборот в ресторанах сети в странах Ближнего Востока вырос лишь на 0,7% в IV квартале 2023 года

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Выручка американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's в мусульманских странах стала расти медленнее по сравнению с другими регионами из-за поддержки израильским подразделением компании Армии обороны Израиля. Об этом сообщила газета The Independent.

По ее информации, оборот в ресторанах сети в странах Ближнего Востока вырос лишь на 0,7% в IV квартале 2023 года, в то время как предприятия быстрого питания, расположенные в США и других регионах, нарастили продажи на более чем 4%. Обороты упали и у точек питания во Франции, где проживает самое большое число мусульман в Европе. "То, что сейчас происходит [на Ближнем Востоке] <...> не может не оказывать влияние на такие бренды, как наш", - отметил генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински в обращении к инвесторам.

Как сообщал ранее портал Ynet, McDonald's подверглась жесткой критике в мусульманском мире за поддержку, оказываемую Армии обороны Израиля. Сразу после нападения палестинских радикалов на еврейские поселения компания McDonald's Israel объявила, что предоставит тысячи бесплатных обедов солдатам ЦАХАЛ и медицинским учреждениям. Эта инициатива, как отмечает портал, вызвала гнев и протесты во многих странах. Филиалы McDonald's в Турции, Ливане и Египте столкнулись с многочисленными актами вандализма, а демонстрации в поддержку Газы прошли возле ресторанов по всему мусульманскому миру, от Египта до Малайзии.