Второе перемирие: возможна ли еще одна пауза в боях в секторе Газа?

Андрей Широков — о перспективах новой договоренности между Израилем и ХАМАС о поэтапном освобождении заложников из Газы и отношении к нему сторон конфликта на Ближнем Востоке

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В конце января в мировых СМИ начали появляться сообщения о возможности заключения еще одной сделки между Израилем и правящим в секторе Газа движением ХАМАС. По сути, речь идет о еще одном этапе освобождения удерживаемых радикалами в анклаве заложников в обмен на продолжительную паузу в боевых действиях и большое количество палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила проведение встречи в Европе 28 января с участием США, Катара и Египта, на которой обсуждалась ситуация вокруг сектора Газа. По данным издания The Jerusalem Post, движение ХАМАС охарактеризовало предложения как "трехэтапный план", предполагающий приостановку военных действий и освобождение палестинских заключенных, в том числе тех, кто признан виновными в убийстве израильтян в результате террористических атак. Газета отмечает, что распространено понимание, что первым шагом в сделке должно быть освобождение женщин, детей и пожилых людей из числа заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Очевидно, что в настоящий момент посредники ведут активные переговоры по согласованию позиций сторон по параметрам сделки, которая должна привести ко второму прекращению огня за почти четыре месяца.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил телеканалу NBC, что есть "веские признаки" того, что договоренность по освобождению заложников будет продвигаться вперед. Вместе с тем газета The Times of Israel отмечает, что правительство Израиля еще официально не одобрило рамочные условия, выработанные в Париже. Более того, кабмин в полном составе еще не ознакомился с полными условиями соглашения, хотя узкий военный кабинет уже обсуждал его параметры.

Первая гуманитарная пауза Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. 22 ноября движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили его еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит полностью боевые действия в Газе. За 7 дней гуманитарной паузы в конце ноября 2023 года, по данным властей еврейского государства, удалось освободить 110 человек, похищенных 7 октября. По подсчетам армии Израиля, радикалы продолжают удерживать в Газе еще 136 заложников. Показать ещё

Иностранные СМИ о параметрах сделки

30 января агентство Reuters сообщило, что предварительный план соглашения между ХАМАС и Израилем предусматривает обмен находящихся в секторе Газа заложников, включая военных, а также тел погибших израильтян на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в три этапа. По словам источника агентства, на первом этапе предлагается обменять удерживаемых ХАМАС "женщин, детей, пожилых и раненых", на втором — "всех [израильских военнослужащих] мужского и женского пола". В рамках третьего этапа предлагается передача израильской стороне тел погибших. На время реализации всех трех этапов соглашения "военные операции с обеих сторон будут приостановлены".

По предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий, утверждает CNN. При этом, по данным телеканала, каждого удерживаемого палестинским движением ХАМАС мирного жителя обменяют на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих израильской армии, а вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза.

В свою очередь телеканал Sky News Arabia проинформировал, что сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан. В 2024 году он выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.

29 января американская телекомпания NBC также сообщила, что участники переговоров из Египта, Израиля, Катара и США договорились об основах новой сделки по освобождению заложников. По сведениям источников телекомпании, она предусматривает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, которое будет сопровождаться паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в анклав наряду с обменом на палестинских заключенных.

"Конструктивная встреча в Париже"

Израильские власти официально сообщения о параметрах будущей сделки не комментируют. Вместе с тем 28 января канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху назвала "конструктивной" состоявшуюся в тот же день "встречу в Европе" по ситуации в секторе Газа. Одновременно в ведомстве премьера отметили, что "остаются значительные расхождения", которые стороны "продолжат обсуждать". Во встрече в Европе принимали участие глава "Моссада" Давид Барнеа, руководитель Службы общей безопасности Ронен Бар, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и министр разведки Египта Аббас Камель, проинформировали в канцелярии премьера.

В тот же день агентство France-Presse уточнило, что встреча Бернса с представителями Египта, Израиля и Катара состоялась в Париже. По его информации, целью консультаций, которые начались 27 января и продолжились 28-го, стало перемирие между ХАМАС и израильскими военными в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем.

Ответ ХАМАС

30 января движение ХАМАС проинформировало, что получило предложение по сделке с Израилем, выработанное в ходе встречи в Париже. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что это египетская разведка передала ХАМАС предварительное предложение. В ночь на 1 февраля телеканал Al Hadath выступил с утверждением, что ХАМАС дало согласие на поэтапное освобождение заложников. Телеканал отмечает, что на первом этапе договоренностей ХАМАС "не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения". Вместе с тем, по сведениям источников Al Hadath, палестинское движение "еще не ответило полным одобрением на предложения, которые были выработаны в Париже".

До последнего времени руководство ХАМАС заявляло, что пойдет на диалог по освобождению удерживаемых в Газе заложников только при выполнении ряда условий, одним из которых было единовременное освобождение всех палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

31 января в Каире было запланировано начало переговоров делегации представителей политбюро движения ХАМАС с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем по обсуждению деталей предполагаемой сделки по заложникам, разработанной в Париже, сообщил катарский телеканал Al Arabiya. Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания говорил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его". При этом он вновь подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа на парижское соглашение остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа. По его словам, движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение этих условий.

Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" также заявила, что не начнет никаких переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложников до всеобъемлющего прекращения огня, вывода израильских сил из сектора и гарантий по восстановлению палестинского анклава.

Начальная стадия

Вместе с тем, как указал в конце января в интервью телеканалу Fox News премьер-министр Катара Аль Тани, переговоры по условиям возможной сделки между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем пока находятся в начальной стадии. Аль Тани подтвердил, что на прошлых выходных была проведена встреча, где обсуждали "рамочное предложение", которое может стать "отправной точки" для переговоров. Он отметил, что это предложение необходимо обсудить с ХАМАС и доработать, чтобы прийти к финальному варианту соглашения. Премьер Катара также сказал, что конкретные цифры по количеству заложников, которые могут быть освобождены, "еще не определены".

Газета The Jerusalem Post отмечает, что в Израиле полагают, что Катар может оказывать большее давление на руководство движения ХАМАС с целью заключения сделки, которая приведет к освобождению заложников из сектора Газа. Издание также указывает, что катарский премьер Аль Тани после участия во встрече в Париже направился в США, где у него были переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По информации газеты, 31 января в рамках продолжающихся переговоров по сделке Салливан встретился в Вашингтоне с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

Как сообщил в ночь на 1 февраля 12-й канал израильского телевидения, глава "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету Израиля план, содержащий предложение ХАМАС о 35-дневном перемирии в обмен на освобождение 35 заложников. Перемирие может быть продлено еще на неделю для переговоров по второму этапу. По данным телеканала, израильские власти хотят пролоббировать освобождение заключенных, которые совершили легкие правонарушения, в то время как ХАМАС настаивает на передаче тех, кто совершил тяжелые преступления.

Нетаньяху о параметрах сделки

Нетаньяху 30 января в ходе посещения поселения Эли на Западном берегу реки Иордан четко указал, что Израиль "не выведет Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободит тысячи террористов" из тюрем. "Всего этого не случится", — подчеркнул он, отдельно отметив, что слышал "заявления о разного рода сделках" по освобождению заложников. Нетаньяху вновь сказал, что израильская военная операция в палестинском анклаве будет продолжаться "до полной победы", которая означает "уничтожение ХАМАС, возвращение всех заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля". Премьер пояснил, что нынешние военные действия в секторе Газа — "не очередной раунд" и "не еще один обмен ударами", а Израиль "не согласится ни на что меньшее, чем абсолютная победа".

На следующий день Нетаньяху встретился в своей резиденции в Иерусалиме с представителями семей удерживаемых в секторе Газа заложников. Он заверил их, что для освобождения похищенных "в эти самые часы" прилагаются "реальные усилия", которые должны проходить без огласки для увеличения их шансов на успех. Вместе с тем глава кабмина отметил, что "ограничен в возможности делиться информацией". "Это реальные усилия. Не фиктивные, не для вида, вернуть всех [заложников] — наш долг", — распространила канцелярия премьера его высказывания, обращенные к представителям семей удерживаемых в секторе Газа заложников. По словам премьера, "пока слишком рано говорить", как произойдет освобождение заложников, но "усилия предпринимаются в эти дни, сейчас, в эти самые часы".

Через несколько часов после встречи с родственниками похищенных Нетаньяху записал специальное видеообращение, в котором пояснил, что сделка по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников будет заключена "не любой ценой", поскольку "есть красные линии". В частности, Израиль "не завершит войну [в секторе Газа]", "не выведет ЦАХАЛ из сектора Газа" и "не освободит тысячи террористов [из израильских тюрем]", продолжил Нетаньяху, указав, что его кабмин "непрестанно действует для освобождения заложников и достижения остальных целей войны". Израиль "работает над всеми целями одновременно и не откажется ни от одной из них", подчеркнул Нетаньяху.