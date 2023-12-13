Два стула и Урсула. Европа не справляется с одновременным давлением Израиля и мусульман

Война в секторе Газа ставит перед ЕС вопрос: как далеко он может зайти в поддержке еврейского государства, не вызвав ропота своих граждан, исповедующих ислам?

Около 26 млн человек, или 5% населения: мусульмане ЕС снова в центре внимания всего западного мира. Рост числа жертв израильской операции в секторе Газа (до 18 тыс. человек) подстегивает протесты недавних приезжих с Ближнего Востока и из Африки, ставших полноправными гражданами Европы. Продолжить поддержку Израиля — значит подтвердить в их глазах обвинения в исламофобии. Отказ от этого курса грозит трениями с главным поставщиком энергетических ресурсов в Старый Свет — США. Европе есть над чем задуматься.

Тусклый Старый Свет

Не располагая ни собственной армией, ни протяженной сетью союзников на Ближнем Востоке, Евросоюз исторически влияет на страны региона через финансовую помощь. В случае с Палестиной ее сумма установлена в размере €700 млн в год. Эти деньги передавались Палестинской автономии, управляющей Западным берегом реки Иордан. Рычагов воздействия на ХАМАС и сектор Газа, анклав у египетской границы, не подчиняющийся автономии, у европейцев нет и не было..

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября (1 200 убитых) денежный вопрос превратился для европейцев в основной, где их голос значим. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели в тот же день объявил о пересмотре программы помощи Палестине, а Германия, Австрия и Швеция чуть позже остановили выплаты в национальном порядке. По данным ООН, около миллиона детей в Палестине нуждаются в постоянной гуманитарной помощи. В ЕС захотели установить, не уклонялась ли часть денежных потоков, полагавшихся детям, в сторону ХАМАС.

Одновременно в ЕС объявили о полной поддержке Израиля. 13 октября, когда число убитых палестинцев в секторе Газа исчислялось уже многими сотнями, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетив Тель-Авив, упомянула в своей речи о жертвах только с еврейской стороны и поддержала израильских военных. Вполне возможно, в Брюсселе рассчитывали на краткосрочную операцию. Но когда число палестинских жертв превысило порог в несколько тысяч, в странах Старого Света развернулись акции протеста. К тому же пересчитали деньги. Утечек в пользу ХАМАС не обнаружилось, и финансовую помощь на уровне Евросоюза решили вернуть Палестинской автономии назад.

Оборона тупика

Затягивание войны поставило Евросоюз перед совершенно новым, беспрецедентным в XXI веке вызовом. Вместо обсуждения вопроса о вине за нападение 7 октября речь зашла о будущем всего израильско-палестинского конфликта. Многотысячные манифестации октября — ноября 2023 года прошли с требованием немедленного перемирия в секторе Газа. Брюссель с таким компромиссом не согласился - в нем увидели ущемление Израиля. Еврокомиссар по международным делам Жозеп Боррель представил свою версию консенсуса: подтвердить необходимость создания Палестинского государства в будущем и призвать Израиль со временем очистить сектор Газа. Участникам акций протеста в свою очередь этого оказалось недостаточно.

Казалось, на выручку властям европейских стран пришли активисты произраильских демонстраций. В октябре и ноябре в Евросоюзе прошли акции протеста против антисемитизма, собравшие десятки тысяч участников. Однако "война демонстраций", вместо того чтобы помочь Брюсселю, предоставила новый повод для критики. Тогда как произраильские акции протеста легко получали согласование у местных властей, сочувствующие Палестине добивались его лишь выборочно. В середине октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен предпринял попытки запретить пропалестинские манифестации полностью, но потерпел поражение в суде. Зато той же цели добились в Германии: второй по размерам муниципалитет ФРГ Гамбург ввел временный запрет на пропалестинскую уличную активность. В других европейских странах согласование или нет пропалестинских митингов превратилось в сеанс русской рулетки.

Впечатление предвзятости европейцев к палестинцам подкрепило голосование в Генеральной Ассамблее ООН о перемирии 26 октября 2023 года. Из 193 стран-участниц 120 призвали Израиль прекратить боевые действия, но европейских государств в их числе оказалось только 8. 15 оставшихся воздержались, а 4 — Австрия, Хорватия, Чехия и Венгрия — оказались непримиримы: отдали свой голос за продолжение войны.

Это ваши палестины!

То, что в центральной и восточной части Европейского союза Израиль поддерживают крайне бескомпромиссно, выяснилось еще в первые недели конфликта. В Вене флаг еврейского государства, наряду с национальным, позволили поднять над резиденциями канцлера и главы Министерства иностранных дел. Первым из европейских лидеров после начала войны визит в Израиль нанес канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мере того как число жертв росло, позиция Шольца не менялась. "Место Германии — быть по одну сторону с Израилем", — заявляет он.

Позиция стран, ответственных за массовое убийство евреев в годы Второй мировой войны, отчасти определяется моральными обязательствами. "Каждый, у кого немецкий паспорт, ответит за [антисемитские выпады] в суде, — сформулировал требования ФРГ вице-канцлер Роберт Хабек. — Если паспорта у вас нет, то можете лишиться вида на жительство. А если ВНЖ нет, то открывается перспектива депортации". Немецкие СМИ вспоминают концепцию Staatsräson, выдвинутую в 2008 году канцлером Ангелой Меркель. Штаатсрезон, то есть государственная необходимость для Германии, по мнению Меркель, заключается в поддержке Израиля.

В Швеции, придерживавшейся нейтралитета во время Второй мировой, солидарность с Израилем — результат усиления националистов, недружественных мусульманам. Зависящее от ультраправых правительство прекратило финансовую помощь Палестинской автономии уже в октябре. Как немцы и австрийцы, шведы не видят смысла в перемирии. "Действия Израиля… пропорциональны с учетом его права на самооборону", — чеканит слог шведский МИД. Впрочем, в ноябре премьер Ульф Кристерссон объявил, что не считает себя достаточно компетентным, чтобы комментировать ближневосточный конфликт.

Ни за вас, ни за ХАМАС

Пока на севере и в центре Европы сторонники Израиля сплачивают ряды, на юге и западе операция в секторе Газа теряет поддержку. Смену настроений иллюстрирует Франция, где доля мусульман достигает 8,8%. В октябре президент Эмманюэль Макрон призвал создать международную коалицию против ХАМАС, подобную той, которая сражалась с запрещенным в России ИГ. Но в декабре Париж ощутил потребность сформулировать позицию иначе, чтобы учесть голос своих мусульманских сограждан. Макрон заявил, что война с ХАМАС на уничтожение бесперспективна, поскольку продлилась бы 10 лет: из этого следует, что Тель-Авиву следует пойти на компромисс — Париж не указывает какой.

На самом юге Европы премьер Испании Педро Санчес стал самым высокопоставленным лидером в Евросоюзе, осудившим Израиль за чрезмерное насилие. В середине ноября вместе с премьером Бельгии Александером Де Кроо Санчес посетил контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа. Оба политика согласились с тем, что методы ведения войны израильской армией "неприемлемы". Тель-Авив отреагировал тем, что вызвал послов обеих стран для разговора в МИД.

Из Бельгии, насчитывающей значительную марокканскую диаспору, поступила самая радикальная антиизраильская инициатива за два месяца конфликта. Вице-премьер Петра Де Суттер предложила рассмотреть перспективу введения антиизраильских санкций. Другой бельгийский чиновник, министр по делам сотрудничества в сфере развития Каролин Геннес, призвала к дипломатическому признанию Палестины. Принципиально признать Палестину готова и Испания, но выдвигает условие, которое едва ли может быть выполнено: согласие на уровне всего Европейского союза.

Ластик большой отмены

Превращение конфликта в секторе Газа в затяжное противостояние обещает новые трещины в единстве Европейского союза. Одна из них проходит через набравшую популярность "культуру отмены". На протяжении последних лет этот инструмент использовался против России. К концу 2023 года ситуация утратила четкость. Европейцы продолжают отменять Россию, но начинают вычеркивать и тех, кто раньше был принят, но слишком резко выступил против Израиля.

В авангарде этого процесса Германия, где борьбу с пропалестинскими настроениями поддерживает государство. В октябре — ноябре права экспонировать работы в Германии лишили бангладешского фотожурналиста Шахидула Алама за сравнение убийства палестинцев с Холокостом. Палестинка Адания Шибли рассчитывала получить на Франкфуртской книжной ярмарке премию, но вместо этого была исключена из числа участников мероприятия. Гаитянская художница Анаис Дюплан, по собственному выражению, "осталась стоять с открытым ртом". В ее социальных сетях обнаружили сравнение действий Израиля с геноцидом — и показали на дверь в германском музее "Фолькванг".

Наряду с неизвестными широкой публике деятелями искусства под дамоклов меч "отмены" попали и пользующиеся влиянием персоны из мира политики. Сопредседатель немецкой Социал-демократической партии Заския Эскен отказалась от встречи с экс-претендентом на пост президента США Берни Сандерсом, "демократическим социалистом" и другом палестинцев. На сцене Берлинского народного театра недосчитались еще одной встречи — с бывшим лидером британских лейбористов Джереми Корбином, выступающим против Израиля еще со времен XX века. Корбин пострадал не за новые, а, похоже, старые высказывания по ближневосточной политике — какие именно, в руководстве Народного театра не уточнили.

Давление сверху на пропалестински настроенную общественность сопровождается попытками обратного прессинга снизу. В Ирландии 600 работников образовательной системы подписали коллективное письмо с призывом разорвать связи с университетами Израиля. Методы "культуры отмены" одинаковы у обеих сторон, и сторонники Палестины не обязательно в меньшинстве численно. Но веса внутри европейской бюрократии у них не имеется.

Игорь Гашков