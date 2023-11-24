24 ноября, 15:12,
обновлено 24 ноября, 15:59
Палестино-израильский конфликт

Послов Бельгии и Испании вызвали в МИД Израиля на фоне ситуации вокруг Газы

REUTERS/ Mike Segar
© REUTERS/ Mike Segar

По данным The Times of Israel, ранее Александр Де Кроо и Педро Санчес посетили КПП "Рафах", через который должны были выехать удерживавшиеся в Газе заложники, и выступили с заявлением, в котором призвали к постоянному прекращению огня в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Послы Бельгии и Испании в Израиле вызваны в МИД еврейского государства после совместного выступления премьер-министров этих стран Александра Де Кроо и Педро Санчеса возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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"В связи с заявлениями премьер-министров Испании и Бельгии в "Рафахе" министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поручил вызвать послов этих стран в МИД для выражения жесткого протеста", - говорится в заявлении.

Как сообщило издание The Times of Israel, ранее Де Кроо и Санчес посетили КПП "Рафах", через который должны были выехать удерживавшиеся в Газе заложники, и выступили там с совместным заявлением, в котором призвали к постоянному прекращению огня в палестинском анклаве.

"Мы осуждаем ложные заявления премьер-министров Испании и Бельгии, которые создают "попутный ветер" терроризму. Израиль действует в соответствии с международным правом и борется с смертоносной террористической организацией, худшей, чем ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация), которая совершает военные преступления и преступления против человечества", - заявил в связи с этим Коэн, слова которого приводит пресс-служба МИД.

"Мы возобновим боевые действия после прекращения огня, вплоть до ликвидации правления [палестинского радикального движения] ХАМАС в секторе Газа и освобождения всех похищенных", - добавил министр. 

Теги:
БельгияПалестинаИспанияЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильСанчес, ПедроДе Кроо, Александер
© Информационное агентство ТАСС
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