СМИ: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до Нового года

По данным журнала The Economist, администрация Джо Байдена требует, чтобы еврейское государство предпринимало больше усилий для уменьшения страданий палестинского мирного населения

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты сообщили Израилю, что его военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года. Об этом сообщил в воскресенье британский журнал The Economist со ссылкой на несколько неназванных источников.

По информации издания, подобное послание госсекретарь США Энтони Блинкен донес до своих собеседников во время недавнего визита в Израиль. Журнал также сообщает, что администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы Израиль предпринимал больше усилий для уменьшения страданий палестинского мирного населения, особенно на юге сектора Газа.

The Economist обращает внимание на то, что в публичных заявлениях американские чиновники не обозначают для еврейского государства никаких крайних сроков для завершения наступления на позиции радикального движения ХАМАС. Однако издание предполагает, что у Израиля осталось всего несколько недель для того, чтобы добиться успеха в секторе Газа, пока его основной союзник не сократит свою военную помощь, от которой израильтяне сильно зависят. При этом вероятность успеха армии Израиля журнал оценивает как низкую.

Как говорится в статье, если США в начале следующего года потребуют оставить бомбардировку сектора Газа, израильская армия, вероятнее всего, продолжит военную кампанию, хотя и меньшей интенсивности. В этой ситуации, предполагает The Economist, ХАМАС продолжит контролировать часть сектора Газа, а Израиль не добьется своей основной цели - уничтожить организаторов нападения 7 октября.