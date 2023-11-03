Возвращение страха. Европа боится исламистских терактов из-за войны Израиля и ХАМАС

В октябре два нападения напомнили Европе о затяжной полосе исламистского террора 2010-х. 13 октября резидент Франции Мухаммед Могушков набросился с ножом на сотрудников лицея в Аррасе, убив одного из них, Доминика Бернара. 16 октября тунисский мигрант расстрелял двух болельщиков из Швеции, прибывших на футбольный матч. 31 октября за попытку теракта приняли нервный срыв: неуравновешенную женщину, выкрикивавшую исламистские угрозы, тяжело ранили парижские полицейские прежде, чем обнаружить ошибку — оружия при себе у нее не было. Возросшее в Европе напряжение передает язык цифр: в Вене количество антисемитских инцидентов возросло на 300%, а в Берлине, где статистику фиксируют иначе, — до 850 случаев. Причина вовлечения в них мусульман не вызывает сомнений — развернувшееся в секторе Газа противостояние Израиля и движения ХАМАС.

Европа меж двух огней

Реакция Старого Света на ближневосточную войну отражает давно сложившиеся политические установки: они не в пользу Палестины. С точки зрения Германии, всё перевешивает вина за прошлое. "Наша история, наша ответственность за Холокост ставят нам в обязанность каждый раз выступать за существование Израиля и за его безопасность", — заявил в октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц. Муниципалитет Берлина придерживается того же принципа: большинство манифестаций в поддержку ХАМАС попало под запрет. Во втором по числу жителей городе страны, Гамбурге, их поставили вне закона все.

Во Франции попытку сделать то же самое, обратившись в суд, предпринял министр внутренних дел Жеральд Дарманен. По его словам, "манифестации в поддержку палестинцев должны быть запрещены, потому что весьма вероятно обернутся нарушениями общественного порядка". Суд отказал Дарманену. Тем не менее в Париже за три прошедшие недели запретили девять пропалестинских акций.

В Австрии и Великобритании трения между властями и мусульманами развернулись из-за песенной строчки "От реки до моря Палестина будет свободной". В Вене уже разрешенную манифестацию отменили в последний момент, обнаружив эти слова в пригласительных билетах. В Лондоне глава МВД Суэлла Браверман назвала куплет призывом "стереть Израиль с лица земли" и попросила своих сотрудников принимать меры к тем, кто его исполняет. И не только. Демонстрация палестинского флага при определенных обстоятельствах может означать возвеличивание терроризма, считает министр.

Чей флаг можно?

Солидарность стран Запада с Израилем не уравновешивают сожаления их лидеров о погибших палестинцах. Европейские правительства не готовы признавать цифры потерь от министерства здравоохранения сектора на том основании, что за ним стоит ХАМАС. В глазах мусульман это ставит убитых в неравное положение. 1 400 евреев, с которыми 7 октября расправились боевики из сектора Газа, остаются на ином положении, чем свыше 9 тыс. арабов, погибших позже в результате израильских обстрелов. Безоговорочная помощь Старого Света режиму Владимира Зеленского работает на то же ощущение двойного стандарта: Запад возмущается разрушениями и скорбит о погибших, но делает это только в случае, если они с "правильной" стороны.

Подозрение, что страны Запада не ставят в один ряд жертв разных национальностей, перекликается с мнением исламской общины, что сама она подвергается в ЕС системной дискриминации. Это мнение фиксируют социологические опросы, включая опубликованные на сайте Европарламента. Согласно Евробарометру 2015 года, 30% жителей Старого Света не испытывают воодушевления, если по работе им приходится иметь дело с мусульманами. И приблизительно треть, но уже со стороны мусульман, убеждена, что сталкивалась с дискриминацией при приеме на работу. При этом 25% имеющих престижную работу мусульман во Франции заявляли о проблемах со съемом жилья и столько же, что их задевали за живое — насмешками или давлением по причине веры.

Социологические данные показывают опасную сторону мусульманского протеста: его направленность внутрь себя. По тем же опросам, только 4% приверженцев ислама воспользовались возможностью отстоять свои права на защиту от притеснения легальным путем. Оборотная сторона подобного безразличия — открытость к насилию, часто в форме одобрения чужих агрессивных выплесков. Для того чтобы возмущение мусульман своим положением приняло недопустимые формы, нередко может потребоваться не так и много.

Не лучшие предчувствия

Развития событий в этом направлении опасаются лидеры ЕС. "Наша Европа задета, все слагающие ее страны уязвимы", — несколько патетически прокомментировал октябрьские теракты президент Франции Эмманюэль Макрон. Сух, но и явно раздражен премьер Швеции Ульф Кристерссон, чьи соотечественники погибли в Брюсселе: "Никогда еще в новейшей истории Швеция и ее интересы не подвергались такой угрозе, как в наши дни". А министр внутренних дел Франции Дарманен (его иногда называют преемником Макрона) обратился за помощью к США: предстоящими летом 2024 года Олимпийскими играми в Париже могут воспользоваться исламские террористы, опасается политик.

Тревога в выступлениях западных лидеров объяснима воспоминаниями о нападениях сторонников запрещенного в России ИГ на Европу. В ноябре 2015 года рейд исламистов на автомобилях из Брюсселя завершился гибелью 130 человек в парижском концертном зале "Батаклан", близ стадиона "Стад-де-Франс" и в кафе города. В 2016 году День взятия Бастилии омрачила гибель 86 прохожих на набережной в Ницце, в Берлине в том же году экстремисты расправились с 13, в Манчестере в 2017-м — с 23, в Барселоне того же года — с 24 невинными жертвами. Конец нападениям ИГ, становившимся все менее масштабными, положила только пандемия COVID-19.

Страх европейцев перед возвращением терроризма подпитывает очевидное наличие у него кадрового резерва. С одной стороны, к потенциально опасным причисляют бывших боевиков ИГ, получивших небольшие сроки и успевших выйти на свободу. С другой — по причине снисходительной миграционной политики у ЕС не закрыта дверь на юг. Ежегодно сотни тысяч выходцев из мусульманского мира нелегально переезжают на Запад. Разочарование в его ценностях и отношении к мусульманам подталкивает к терроризму тех, кто уже дома встал на преступный путь, в их числе — тунисец Абдесалем Лассуэд, осужденный на 26-летний срок у себя на родине, бежавший из тюрьмы и через итальянский остров Лампедуза в 2011 году незаконно добравшийся до Европы. По версии следствия, в октябре 2023 года именно он застрелил двух шведских болельщиков в Брюсселе, прежде чем самому попасть под пули полиции.

Отдавая себе отчет в опасности незаконной миграции, власти стран ЕС стремятся снизить ее размеры. В октябре 2023 года канцлер Шольц дал своим соотечественникам обещание: приступить к депортациям нелегалов, притом в "значительных количествах". Законы, сдерживающие приток беженцев, разрабатывают повсюду в Старом Свете — от Франции до Швеции и особенно в Италии, где у власти ультраправые. Однако оборотная сторона этой политики так же двойственна, как и безоговорочная поддержка Израиля. Решения, которые одним кажутся естественными и даже перезревшими, в глазах других неотделимы от дискриминации и разделения сограждан на людей первого и второго сорта в зависимости от веры.

Тем более что независимо от того, снизит ли Европа или нет приток мусульман, вернуться ко времени, когда их не было, у нее не получится. Социологи заранее исследуют исламизацию Старого Света и приходят к следующим выводам: если миграция не остановится, то доля приверженцев ислама к 2050 году возрастет до 75 млн из 538 млн жителей ЕС (против 26 млн в 2016 году). Но и в противоположном случае полного прекращения миграции она все равно вырастет до 36 млн и продолжит расти дальше исключительно за счет внутренних резервов. На практике это значит, что любые волнения на Ближнем Востоке обречены отзываться усилением противоречий в западном мире.

Игорь Гашков