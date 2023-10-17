Гибель двух шведских болельщиков. Что известно о теракте в Брюсселе

Двух болельщиков сборной Швеции по футболу застрелили в Брюсселе. Бельгийские власти квалифицировали нападение как теракт. В связи с атакой был отменен матч между сборными Швеции и Бельгии.

Подозреваемый при задержании получил тяжелое ранение, он был направлен в реанимацию, где позже умер.

ТАСС собрал основное о теракте в Брюсселе.

Что произошло

16 октября в бельгийской столице были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, преступник скрылся с места преступления. Еще один человек получил ранение.

Мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "мстит за мусульман", убивая шведов.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал нападение на шведов терроризмом. Аналогичную позицию высказала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Власти Бельгии в Брюсселе установили высший четвертый уровень террористической опасности, по стране введен третий уровень.

Отмена матча

Почти одновременно с вооруженным нападением в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна на северо-западной окраине начался матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции. Игра была отменена.

Около 35 тыс. зрителей, пришедших на матч, не могли покинуть стадион 4 часа.

Полиция стянула к стадиону значительные силы, чтобы подготовить безопасную эвакуацию болельщиков. Она началась в 23:47 (00:47 мск) и была проведена за полчаса.

Задержание

Подозреваемый в убийстве двух шведских болельщиков был тяжело ранен при задержании в Брюсселе, при нем найден автомат, сообщила федеральная полиция.

По сообщениям телеканалов RTBF и VRT, подозреваемый умер в реанимации. Позже это подтвердили в полиции.

В момент задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским, никто из них не пострадал, передает телеканал LN24.

По словам представителя полиции Бельгии Эрика Ван Дер Сипта, связи между нападением в Брюсселе и конфликтом в Израиле не установлено.

Подозреваемого тунисского происхождения зовут Абдессалем, ему 45 лет, он проживал на нелегальном положении в столичной коммуне Схарбек и был судим на родине за причастность к терроризму.

После обыска в квартире подозреваемого в Скарбеке этой ночью полиция установила двух его сообщников, ведется их розыск.

Международная реакция