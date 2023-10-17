Матчи отбора к чемпионату Европы по футболу 17 октября начнутся с минуты молчания

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу

ТАСС, 17 октября. Матчи отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года, которые пройдут 17 октября, начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Сегодня вечером на всех отборочных матчах Евро-2024 будет объявлена минута молчания в память о двух жертвах вчерашнего теракта в Брюсселе накануне матча между Бельгией и Швецией", - говорится в сообщении.

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Встреча между командами Бельгии и Швеции, которая проходила на брюссельском стадионе имени короля Бодуэна, была приостановлена при счете 1:1 после первого тайма. Шведские футболисты узнали о случившемся в перерыве и отказались выходить на второй тайм, позднее пресс-служба УЕФА заявила, что матч отменен. 17 октября бельгийский Федеральный кризисный центр сообщил, что человек, застреливший болельщиков, был убит при задержании.