17 октября, 11:09

Шведский премьер считает, что его страна и ЕС должны лучше контролировать границы

Ульф Кристерссон заявил, что теракт в Брюсселе был направлен против Швеции и шведов

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Евросоюз и Швеция должны лучше контролировать свои границы и позаботиться о том, чтобы лица, не являющиеся шведскими подданными, покинули королевство. Об этом заявил шведский премьер Ульф Кристерссон на пресс-конференции после теракта в Бельгии, в ходе которого мигрант застрелил двух шведских болельщиков.

Читайте также
Гибель двух шведских болельщиков. Что известно о теракте в Брюсселе

"Швеция и ЕС должны лучше контролировать наши границы, - подчеркнул он. - Опасные люди, не являющиеся подданными Швеции, должны немедленно покинуть Швецию".

Теракт в Брюсселе был направлен против Швеции и шведов, также отметил премьер. Кристерссон подтвердил, что в результате нападения погибли двое шведских подданных. Третий пострадавший, который серьезно ранен и находится в больнице, также швед.

По словам премьера, исполнитель теракта ранее находился в Швеции, но не был известен шведской полиции. Этот человек пытался получить вид на жительство в Бельгии, но получил отказ.

Согласно официальным данным, 27 тыс. человек, получившие отказ в виде на жительство, еще не депортированы из Швеции. 

Теги:
ШвецияКристерссон, Ульф
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация