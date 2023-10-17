Франция нарастила полицейские силы на границе с Бельгией

Дополнительные силы полиции направлены в Лилль, где пройдет матч футбольных сборных Франции и Шотландии

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить подразделения правопорядка на границе с Бельгией после убийства двух граждан Швеции в Брюсселе.

"После нападения в Брюсселе я немедленно распорядился увеличить количество сотрудников правоохранительных органов на границе с Бельгией", - сказал министр, уточнив, что французские силовики координируют свои действия с бельгийскими коллегами. По словам Дарманена, в готовность также приведены подразделения полицейского спецназа.

Кроме этого дополнительные силы полиции направлены в Лилль, где во вторник пройдет матч футбольных сборных Франции и Шотландии.

16 октября в бельгийской столице были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, преступник скрылся с места преступления. Мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), что "мы умираем за нашу религию" и что он "мстит за мусульман", убивая шведов. Подозреваемого зовут Абдессалем, ему 45 лет, он проживал на нелегальном положении в столичной коммуне Схарбек и был судим в Тунисе за причастность к терроризму.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали убийство актом терроризма. Отборочный матч чемпионата Европы между сборными Швеции и Бельгии был прерван из-за теракта, а Де Кроо на пресс-конференции утром подтвердил, что целью преступника были именно шведские болельщики. Последние на матчах всегда одеты в майки цветов своей сборной.

Как сообщила полиция Бельгии, подозреваемый в убийстве двух шведских болельщиков тяжело ранен при задержании в Брюсселе, при нем найден автомат. Идет розыск двух его сообщников.