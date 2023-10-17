В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг Швеции в память о жертвах стрельбы в Брюсселе

В понедельник два болельщика были убиты недалеко от брюссельского стадиона, на котором проходил отборочный матч чемпионата Европы между командами Швеции и Бельгии

ТАСС, 17 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) приспустила флаг Швеции в Доме футбола в Цюрихе в память о жертвах стрельбы в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Я глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведских граждан в Брюсселе, недалеко от стадиона, на котором сборная Бельгии принимала команду Швеции в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года, - говорится в обращении президента ФИФА Джанни Инфантино. - От имени ФИФА и мирового футбольного сообщества я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв. Наши мысли с народом Бельгии и Швеции, игроками их национальных сборных и футбольными ассоциациями".

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Встреча между командами Бельгии и Швеции, которая проходила на брюссельском стадионе имени короля Бодуэна, была приостановлена при счете 1:1 после первого тайма. Шведские футболисты узнали о случившемся в перерыве и отказались выходить на второй тайм, позднее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций заявила, что матч отменен. 17 октября бельгийский Федеральный кризисный центр сообщил, что человек, застреливший болельщиков, был убит при задержании.