СМИ: подозреваемому в теракте в Брюсселе было отказано в виде на жительство в Норвегии

По информации VG, до этого Абдесалем Лассуд пытался получить его в нескольких других странах Европы, но в нем ему было везде отказано

СТОКГОЛЬМ, 18 октября. /ТАСС/. Убивший двух шведских болельщиков в Брюсселе тунисец Абдесалем Лассуд обращался за убежищем в Норвегии, сообщает норвежская газета Verdens gang (VG). До этого он пытался получить его в нескольких других странах Европы, но в нем ему было везде отказано.

"Мы можем подтвердить, что преступник обращался за предоставлением убежища в Норвегии в июне 2011 года. Он получил отказ и в ноябре 2011 года был депортирован в Италию", - написал в своем ответе VG директор отдела защиты Миграционного управления Норвегии Венке Фунэ.

Несмотря на трагедию в Брюсселе, Служба безопасности полиции Норвегии по-прежнему оценивает уровень террористической угрозы в стране как "умеренный". "Все указывает на то, что причина теракта в отношении шведских подданных лишь в том, что они - шведы", - заявил накануне на пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

По данным VG, в 2019 году Абдесалем Лассуд подал заявление на предоставление ему убежища в Бельгии. В октябре 2020 года он получил официальный отказ и вскоре, по словам государственного секретаря по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь де Моор, "исчез с радаров".

В феврале 2021 года Лассуд был исключен из регистра населения Бельгии, после чего он был обязан покинуть страну. В 2016 году бельгийские власти получили от полицейских служб других стран первый сигнал о радикализации Лассуда. Также тогда поступила информация о том, что он отправился в зону военного конфликта для "участия в джихаде".

Ранее шведские СМИ сообщили, что Лассуд проживал в Швеции и в период между 2012 и 2014 годами отбывал наказание в шведской тюрьме. По данным Миграционного управления, преступник находился в Швеции под разными именами. После отбытия наказания террорист переехал по Дублинскому регламенту в другую страну Евросоюза. Это также подтверждает шведская полиция безопасности СЕПО.