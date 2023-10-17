В Бельгии расследуют связь между терактом и сожжением Корана в Швеции

Шведская полиция безопасности СЕПО обменивается информацией со своими бельгийскими коллегами

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Бельгийская прокуратура расследует, могут ли сожжения Корана в Швеции быть связаны с терактом в Брюсселе, который, как утверждается, был осуществлен сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает Sveriges Radio.

Шведская полиция безопасности СЕПО сейчас обменивается информацией со своими бельгийскими коллегами.

По словам исследователя в области терроризма Магнуса Рансторпа, после демонстраций с сожжением священной книги мусульман сразу несколько террористических группировок направили угрозы в адрес Швеции. Речь идет, в том числе, об ИГ и "Аль-Каиде" (тоже запрещена в РФ).

16 октября в бельгийской столице были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, еще один человек получил тяжелое ранение.

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. В последствие аналогичные акции не раз проходили в Швеции, а также в Дании.

Эти демонстрации осудили мусульманские страны. 31 июля в онлайн-формате состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященное акциям сожжения Корана в Швеции и Дании. Совет также призвал международное сообщество предпринять шаги для предотвращения осквернения религиозных святынь, в том числе Корана.