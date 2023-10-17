16 октября, 23:44

Макрон выразил соболезнования премьеру Бельгии после теракта в Брюсселе

Французский президент отметил, что его страна разделяет потрясение, которое перенесли бельгийцы

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвонился с премьером Бельгии Александром Де Кроо после того, как вооруженный мужчина застрелил двух граждан Швеции в Брюсселе.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Александром Де Кроо, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель. Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях, чье потрясение мы разделяем", написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Вечером 16 октября два футбольных болельщика из Швеции были убиты в Брюсселе, сообщила газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники. Расследование происшествия было поручено отделу федеральной прокуратуры Бельгии, специализирующемуся на делах о терроризме. Напавший на прохожих мужчина скрылся, ведутся его поиски.

Власти Франции после нападения приняли решение усилить контроль на границе с Бельгией. 

Теги:
БельгияФранцияМакрон, ЭмманюэльДе Кроо, Александер
© Информационное агентство ТАСС
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