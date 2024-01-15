Операция "Африка": Запад в поисках места для беженцев, а Израиль — для палестинцев?

На Черный континент могут отправить тех, кого развитые страны не хотят больше видеть у себя

В январе 2024 израильский телеканал Inews24 и издание Zman Israel предложили своей аудитории представить сектор Газа без части его населения. В Тель-Авиве, по сведениям этих СМИ, разрабатывают планы "добровольного размещения" палестинцев южнее Сахары – в Руанде и Конго с выплатой компенсации уехавшим и вложением средств в экономики этих стран. В африканских столицах информацию о переговорах опровергли. Но в силе остаются уже заключенные соглашения: руандийских властей с Великобританией о депортации претендующих на статус беженца и с Данией о разработке такого механизма. В конце 2023 года договор о релокации нелегальных мигрантов ( с географически близкой Албанией) заключила Италия, а крупнейшая партия Германии – ХДС собирается внести соответствующее предложение в свою предвыборную программу. Станут ли депортации беженцев, нелегалов и населения, чей статус не урегулирован, нормой в XXI веке? И какую роль в этих планах отводят Африке?

Руандийская увертюра

Расположенную в регионе африканских Великих Озер Руанду уже на протяжении 10 лет называют первопроходцем программ по добровольному переезду мигрантов, изначально желавших попасть совсем в другую страну. В 2013 году к руандийским властям обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Пока еврейское государство переживало наплыв беженцев из Эритреи и Судана (его причина - насилие и войны),Тель-Авив смог договориться с "безопасными" африканскими странами о релокации. По сообщениям СМИ, нелегалов поставили перед выбором: либо заключение на неопределенный срок, либо небольшая финансовая компенсация и Руанда. Это подействовало: всего Израилю удалось условно добровольно выдворить до 4 тысяч человек.

На мысль принять их у себя Руанду могла навести ее собственная история. Независимо от притока извне 135 тысяч переселенцев уже проживают в лагерях на руандийской территории и не покинут ее ни в каком обозримом будущем. Это выходцы из менее благополучной Бурунди (самой бедной страны мира) и Конго, бежавшие от гражданской войны. Обратить опыт взаимодействия с вынужденными соседями к своей выгоде показалось не худшим решением. Секретное соглашение между Израилем и Руандой действовало до 2018 года, пока не было разорвано, но, нельзя исключать, только на время.

По информации Zman Israel, предлагая сделку руандийцам, Тель-Авив обязуется извлечь уроки из прошлого. Израильтяне хотели бы переселять палестинцев на добровольной основе с выплатой компенсации и на условиях оказания помощи принимающей стороне, включая военную. У переезда в Руанду даже усматривают экономический смысл, а в местной экономике находят недостаток рабочих рук. Впрочем, ведущие страны мира рассматривают намеки Израиля на изменение этнического баланса подобным путем как полностью неприемлемые и граничащие с нарушением норм морали.

Ходите в Африку гулять

Несмотря на это, взгляд на Африку как на идеальное "место назначения" для "проблемного" и "чуждого" населения все больше пробивает себе путь на Западе. И снова в первых рядах– Руанда, соглашения с которой, в отличие от Израиля, в Европе никто не держит в секрете. В апреле 2022 года премьер Великобритании Борис Джонсон договорился с президентом Полем Кагаме о релокации лиц, претендующих на статус беженца с берегов Темзы на побережье африканских Великих Озер. В обмен, как и в случае с Израилем, — деньги, обязанность следить за судьбой переселенных, обустройство инфраструктуры для лучшей жизни – в целом, система патронажа, рассчитанная сроком на 5 лет.

Как и Биньямин Нетаньяху в 2013 году, Джонсон в 2022 вынужден был реагировать на рост числа мигрантов, частично объяснявшийся переездом украинцев в Западную Европу. Их прибытие дискредитировало идеалы Brexit, одним из доводов в пользу которого считалось стремление сохранить Великобританию культурно и этнически британской. Ища выход, Джонсон остановился на ужесточении правил внеевропейской миграции и вспомнил про Руанду, уже успевшую получить известность благодаря сделке с Израилем. Переговоры прошли быстро.

14 июня 2022 новые британско-рундийские договорённости почти перешли в практическую плоскость. Первые 37 нелегалов, претендовавших на статус беженца, уже готовились к депортации на Великие озера (и даже были посажены в самолет), как пришло постановление Европейского суда по правам человека с требованием приостановить высылку до рассмотрения дела британским правосудием. Де-факто сделка Лондона и Кигали оказалась заморожена. А в 2023 году и вовсе признана судом незаконной с объяснением, задевающим Руанду: в ней отказались видеть надежную и безопасную страну для лучшего будущего переселенцев-беженцев. Следовательно, отправлять их рекомендуется не туда.

В Уайтхолле (резиденции британского правительства) с таким отношением к озерному государству не согласны. Но доводы правосудия также заслуживают внимания. В 2018 в Руанде состоялся бунт конголезских беженцев, выбравшихся за пределы своих лагерей из-за перебоев с поставками продовольствия. Власти пресекли акцию неповиновения без колебаний. Беженцев окружили и открыли по ним огонь: 12 доведенных до отчаяния конголезцев (по другой версии – опасных смутьянов, угрожавших Руанде) лишились жизней. Бунты с тех пор не повторялись.

Датские принципы

Внутренние трудности, которые испытывает Руанда (в прошлом страна геноцида тутси 1995 года) не останавливают другое европейское государство Данию – от поиска соглашения именно с ней. Премьер скандинавского королевства Метте Фредерикссен принадлежит к левой партии "Социал-демократы", но поддерживает риторику, более характерную для ультраправых. "Мы должны обеспечить такое положение, при котором мало людей будут приезжать в нашу страну [на постоянное место жительства], иначе сама внутренняя связность нашего общества окажется под угрозой", — заявила госпожа премьер еще в 2019 году. С тех пор датчане ведут поиски страны-партнера, способной разубедить иностранцев просить убежище на их территории, чтобы не оказаться высланными в другое место. В 2022 году выбор северян остановился на Великих Озерах. Датская делегация посетила Руанду и заключила предварительное соглашение о релокации.

Юридическую базу для договоренностей о депортациях в Копенгагене обеспечили еще в 2021 году, то есть раньше британцев. Согласно принятому тогда закону, дозволяется высылка беженцев в страны-партнеры для рассмотрения их заявки именно там. Такой географический и юридический зигзаг крайне резок: он может привести к эмиграции беженца в совершенно неожиданное место. В Европейской комиссии возражают против того, чтобы лишать беженцев надежды, но Дания, вынужденная принимать эту критику в расчет, тем не менее делает обстановку для них неприятной. В 2016 в силу вступил датский "бриллиантовый" закон: по нему у претендующих на убежище, взывающих к состраданию, подлежат конфискации предметы роскоши (если найдутся) в счет оказанной соцпомощи. Другой закон – "окурковый" (2021) нацелен на снижение безработицы. От мигрантов, ранее принятых по гуманитарным соображениям, стали требовать трудоустройства, в том числе на непрестижные работы, не исключая и уборку окурков.

Беда для беженцев

Становятся ли проекты добровольно-принудительного выселения (и выдавливания) беженцев в третьи страны повсеместными в Европе? Скорее можно утверждать, что они активно входят в повестку правых, которые исторически доминируют в политической жизни Старого света. Сохранение консерваторов у власти все больше ставится в зависимость от их способности сдерживать потоки мигрантов, поскольку те неуправляемо растут: по Средиземному морю в 2023 году в ЕС добрались на 67% больше нелегальных мигрантов, чем в 2022, и есть основания прогнозировать, что рост на этом не остановится.

Избранная голосами националистов ультра-правая премьер Италии Джорджа Мелони, точно так же, как Джонсон, Фредрикссен и Нетаньяху, смотрит в сторону "спокойных", но бедных стран в надежде перенаправить поток «неудобных» беженцев туда. Осенью 2023 Италия заключила договор с Албанией о размещении там сортировочных лагерей для беженцев общей вместимостью в 3 тысячи человек. В масштабах нелегальной миграции через Средиземное море это немного: в 2023 в Италию из Африки незаконно прибыли 144 тысячи. Но Рим рассчитывает нарастить мощности: довести число принудительных релокантов до 36 000 в обозримом будущем.

У Мелони как политического лидера едва ли есть выбор. Придя к власти в 2022 на обещаниях сократить потоки нелегалов в 2023 националистка стала свидетельницей прямо противоположного - увеличения незаконного миграционного потока почти вдвое. Но представляет интерес, что к "албанскому" решению проявляют интерес в Германии, не столкнувшейся с таким контрастным ростом. Канцлер ФРГ от левых (СДПГ) Олаф Шольц заявил о желании изучить албанский опыт, а также изменить политику своей страны в вопросе о приеме нелегалов. То, что прежде казалось противоречащим европейским принципам становится одной из возможностей, которые обсуждают все.

Игорь Гашков