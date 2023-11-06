Италия и Албания согласились вместе управлять миграционными потоками

На албанской территории создадут центры по работе с нелегалами

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Италии и Албании подписали соглашение об управлении миграционными потоками, согласно которому на албанской территории создадут центры по работе с нелегалами. Об этом на пресс-конференции объявила премьер Италии Джорджа Мелони после встречи с албанским коллегой Эди Рамой.

"Массовая нелегальная иммиграция - это явление, с которым страны-члены ЕС не могут справиться в одиночку, и сотрудничество между государствами ЕС и, на данный момент, государствами, не входящими в ЕС, может стать решающим", - объявила она. Трансляцию вела пресс-служба итальянского правительства.

С Албанией Италия подписала "очень важный меморандум о взаимопонимании в области управления миграционными потоками", продолжила Мелони. По ее словам, под юрисдикцией Италии на территории Албании "будут созданы центры по работе с нелегальными мигрантами", которые на начальном этапе смогут принять до 3 тыс. человек".

"Когда кто-то въезжает в Италию, то попадает в Европу. Мы не можем решить всю проблему, но можем протянуть руку помощи", - сказал в свою очередь албанский премьер.

Всего с начала года, по данным МВД, по морю в Италию прибыли 144 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем за тот же период в 2022 году и втрое больше, чем в 2021 году.