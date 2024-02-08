ЕС предложил ввести санкции против связанных с РФ 55 компаний и 60 физлиц

Согласно соответствующим документам Евросоюза, новые санкции против России будут нацелены на физлиц и компании, связанные с производством и поставкой оружия, технологий и электроники

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Евросоюз в рамках нового санкционного пакета против РФ предложил ввести ограничения против 55 компаний и 60 физических лиц, связанных, по версии Брюсселя, с производством и поставкой оружия, технологий и электроники. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.

По его информации, под рестрикции также могут попасть судоходные компании, которые, как считают в ЕС, якобы обеспечивают доставку боеприпасов из КНДР в Россию.

Агентство сообщило, что среди физлиц, против которых могут быть введены санкции, числится губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Представить внешнеполитической службы ЕС на данный момент не предоставил Bloomberg комментариев по поводу нового пакета ограничений.

7 февраля портал EUObserver сообщил, что Брюссель собирается включить "несколько десятков" белорусских и российских офицеров в 13-й пакет санкций против России. Согласно порталу, в санкционные списки также могут включить ряд фирм не из Евросоюза, которые якобы помогают России получать некоторые компоненты вооружений.

В середине января Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.