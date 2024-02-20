Путин заглянул в "квартиру" российских брендов на форуме АСИ

Компанию российскому лидеру составили глава АСИ Светлана Чупшева и директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса Михаил Хомич

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заглянул в импровизированную "квартиру", где на время форума "Сильные идеи для нового времени" "поселились" российские бренды - победители конкурса "Знай наших". Компанию российскому лидеру составили глава АСИ Светлана Чупшева и директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса Михаил Хомич.

В каждой комнате можно было ознакомиться с продукцией отечественных производителей: всего около 80 брендов-экспонентов из 27 регионов. Внимание Путина заострили на победителях конкурса в шести номинациях.

О победителях

Антон Георгиев рассказал главе государства о том, как новгородский бренд "Крестецкая строчка", победивший в номинации "Наше наследие", сохраняет и продолжает традиции одноименной фабрики, известной еще с 1860-х годов. Тогда было налажено массовое производство строчевышитых изделий. Сейчас это модернизированное производство с широкой линейкой. Здесь выпускают коллекции столового и домашнего текстиля, одежду и предметы интерьера. Каждый предмет бренда украшен уникальной ручной вышивкой. Изделия выполняются из премиальных натуральных тканей, например изо льна. Георгиев рассказал, что обучение технике крестецкой вышивки занимает немало времени. Чтобы сделать самый простой узор, мастера учатся от полугода. Их готовят на производстве в Школе вышивки, которая была запущена благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

О том, как российские дизайнеры одежды занимают свою нишу на рынке, Путину рассказала Ольга Коваленко, представляющая победителя в номинации "Креатив" - ростовский бренд DNK Russia. По ее словам, бренд основан в 2015 году. На производстве в Ростове-на-Дону ежегодно выпускаются 10 коллекций сезонных вещей, верхней одежды, нижнего белья и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. DNK Russia сотрудничает с госкорпорацией "Роскосмос", студиями "Союзмультфильм" и "Смешарики", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", звездами российского шоу-бизнеса. Например, в 2023 году была создана коллекция одежды для фильма "Чебурашка".

В одной из комнат "квартиры" брендов Дмитрий Цуркан показал президенту продукцию победителя в номинации "Продукты питания". Под брендом "Ам-Ам" выпускается детское молочное питание компании "Брянский гормолзавод", которая с 2007 года выпускает более 50 видов продуктов для малышей. Среди них - творог, молоко, кефир, биолакт, молочные каши и коктейли, йогурты, а также мясные, овощные и фруктовые пюре в банках и мягких пачках. Для закваски используются чистые культуры молочных микроорганизмов.

О достоинствах "Краснополянской косметики", победившей в номинации "Потребительские товары", Путину рассказала Кристина Судеревская. По ее словам, бренд больше 16 лет выпускает косметические продукты натурального происхождения, причем производство расположено прямо в горах Красной Поляны. Для создания косметики используются природные ингредиенты, выращенные на собственной экоферме. Само производство работает на возобновляемой энергии от солнечной станции, сокращая тем самым углеродный след. Бренд также придерживается принципов регенеративного земледелия: все сырье для косметики выращивается на ферме вручную, без применения техники и использования пестицидов. Технологи создают ингредиенты из растений, собранных на ферме, в собственной лаборатории - это обеспечивает полную независимость от сырья из других стран, делая производство полностью автономным.

Современные дети получили возможность играть в интерактивной песочнице благодаря победившему в номинации IТ челябинскому бренду "Инновации детям". Дмитрий Андреев рассказал, что разрабатывает и реализует инновационное IT-оборудование для образовательных организаций, в основе которого лежит технология дополненной реальности. Помимо уже упомянутых песочниц, это скалодромы, физкультурные и игровые комплексы, умные зеркала. Технология позволяет задействовать проекцию, использовать специальные приложения и дополнительные гаджеты, применять инструменты на базе нейросетевых алгоритмов для распознавания звуков, слов, захвата изображения. Технология также может распознавать размер, цвет и геометрию объектов.

Кроме того, Путину рассказали о выпускаемых в Московской области под брендом Mobitruck специализированных трейлерах, в том числе домах на колесах, мобильных офисах, фудтраках, мобитраках для медицинских нужд, мобильных лабораториях, полевых кухнях, банях и передвижных тележках. По словам Рафаэля Хабирова, вся техника безопасна и соответствует всем необходимым нормам и требованиям. Продукция на 80% состоит из российских комплектующих.

О конкурсе

Конкурс "Знай наших" организован, чтобы поддержать перспективные отечественные бренды во всех регионах страны. Впервые он прошел в 2023 году по поручению президента и собрал порядка 5 тысяч участников - растущих российских компаний с высокой степенью локализации производства. Победители получили поддержку в продвижении их продукции и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и прибыль.

В этом году количество заявок на конкурс превысило 12 тысяч. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом раннее. Самыми популярными категориями стали "Продукты питания" и "Потребительские товары", а самыми активными регионами - Башкирия, Татарстан и Москва. Помимо пяти основных номинаций - "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "IT", "Высокие технологии" - объявлены 15 отраслевых и 4 специальных номинации, которые учредили партнеры конкурса.