Центральный офис Киви-банка в Москве продолжает работать после отзыва лицензии

Посетителям объясняют, что после отзыва лицензии у банка операции не проводятся и неизвестно, когда можно будет вернуть средства

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центральный офис Киви-банка, расположенный в районе Северное Чертаново, работает, наплыва клиентов не наблюдается, передает корреспондент ТАСС. На ресепшн посетителям объясняют, что после отзыва лицензии у банка операции не проводятся и неизвестно, когда можно будет вернуть средства.

На входе в офис вывешен приказ ЦБ от отзыве лицензии, но дополнительной информации для клиентов нет.

Банк России отозвал у Киви-банка лицензию утром 21 февраля, назвав в качестве причины участие банка в расчетах между физическими лицами и теневым бизнесом. Кроме того, банк обходил введенные регулятором ограничения. После отзыва лицензии стали недоступными "киви-кошельки", прекратила работу и платежная система Contact, позволявшая переводить деньги за рубеж.