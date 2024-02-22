В некоторых банках Таджикистана сообщили о приостановке работы системы переводов Contact

Речь идет о кредитных организациях "Спитамен", "Амонатбанк" "Орионбанк", Dushanbe City и микродепозитной организации "Хумо"

ДУШАНБЕ, 22 февраля. /ТАСС/. Работа с системой денежных переводов Contact приостановлена в некоторых банках Таджикистана после отзыва лицензии Банком России у банка Qiwi, которому принадлежала система. Об этом сообщили ТАСС в службах поддержки банков.

"По поводу системы Contact, к сожалению, данная система у нас не работает", - рассказали ТАСС в службе поддержки "Амонатбанка".

Такую же информацию предоставили ТАСС в службах поддержки банков "Спитамен", микродепозитной организации "Хумо". В службах поддержки "Орионбанка" сообщили, что система переводов "Contact не активна", а в банке Dushanbe City, где ранее также можно было пройти идентификацию для открытия электронного Qiwi-кошелька, сообщили, что не проводят такую процедуру, а система переводов также не работает.

Система переводов Contact, согласно реестру операторов платежных систем Национального банка Таджикистана, дважды получала лицензию на осуществление деятельности в республике - в 2018 году, она действовала до 2021 года, а затем была выдана новая, которая действует до сентября 2026 года.

21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал у Qiwi-банка лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России. Как следует из сообщения регулятора, Qiwi-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.