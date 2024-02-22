Лавров заявил, что многие экономики Запада находятся в стагнации

Согласно прогнозам МВФ, темпы роста экономики в странах с формирующимися рынками будут опережать среднемировые и составят 4,1% в 2024 году и 4,2% в 2025 году, рассказал глава МИД РФ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Многие западные экономики, особенно европейские, находятся в стагнации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания глав МИД G20 по теме: "Реформа системы глобального управления".

"Согласно последним прогнозам МВФ, темпы роста экономики в странах с формирующимися рынками будут опережать среднемировые (3,1%) и составят 4,1% в 2024 году и 4,2% в 2025 году. На этом фоне многие западные экономики, особенно европейские, находятся, по сути, в стагнации. Это - статистика все тех же курируемых Западом институтов - МВФ, Всемирного банка, ОЭСР", - заявил Лавров.

"Эти институты превращаются в артефакты из прошлого. Засилье Запада уже сказывается на их способности соответствовать требованиям времени, тогда как сегодня абсолютно ясно, что текущие проблемы человечества могут быть преодолены лишь на консолидированной основе, при учете интересов Глобального Юга и всей совокупности мировых экономических реалий", - добавил он.

"Поддержание эффективности системы международного экономического управления - неизменный приоритет деятельности Группы двадцати. Сегодня в условиях нарастающих глобальных вызовов и угроз очевидна необходимость реформы действующей многосторонней архитектуры, которая уже не отражает современные реалии", - указал Лавров.

Министр отметил, что ведущаяся работа по реформированию глобальных институтов управления пробуксовывает. "Страны Запада стремятся сохранить доминирующие позиции. США не готовы расстаться с блокирующим пакетом и статусом главного акционера МВФ. Вашингтон саботирует выполнение договоренностей лидеров Группы двадцати 2010 года об обеспечении более представительного участия развивающихся государств в многосторонних механизмах, - констатировал он. - В результате Бреттон-Вудские учреждения из профессиональных форматов превращаются в площадки для сведения счетов и спонсирования "политической клиентуры" Запада в ущерб перспективам развития стран мирового большинства".