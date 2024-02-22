Лавров призвал Запад перестать чинить препятствия перераспределению квот в МВФ

Западные страны должны признать новый расклад сил в мире, отметил глава МИД РФ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Западные страны должны признать новый расклад сил в мире и перестать чинить препятствия перераспределению голосующих квот в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания глав МИД G20 по теме: "Реформа системы глобального управления".

"У коллективного Запада один путь - признать новый расклад сил на международной арене и перестать чинить препятствия перераспределению голосующих квот в МВФ и Всемирном банке и использовать ВТО как инструмент недобросовестной конкуренции", - сказал он.

"Государства, дискредитировавшие себя применением целого арсенала нелегитимных мер для сведения счетов с геополитическими оппонентами - от односторонних санкций и захвата суверенных активов и частной собственности до блокад, эмбарго и дискриминации экономических операторов по национальному признаку, - не могут считаться "гарантами" финансовой стабильности", - отметил министр.