23 февраля, 11:59
Санкции в отношении России

Великобритания присоединилась к ограничениям ЕС на импорт стали из РФ

При ввозе товаров, произведенных из черных металлов, из этих стран импортерам союза не требуется документального подтверждения того, что сырье не происходит из России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Великобритания (наряду со Швейцарией и Норвегией) присоединилась к списку стран - партнеров Евросоюза по запрету на импорт российских стали и чугуна. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

Читайте также
Как ЕС вводил санкции против России в связи с Украиной

При ввозе товаров, произведенных из черных металлов, из этих стран импортерам союза не требуется документального подтверждения того, что сырье не происходит из России.

В марте 2022 года Евросоюз запретил импорт стали и чугуна из России. В октябре 2022 года ЕС запретил импорт из России стального проката и полуфабрикатов, но предоставил период отсрочки действия запрета для определенных видов слябов до 1 октября 2024 года. Позднее этот "льготный" период для возможного ввоза в ЕС отдельных видов стальных полуфабрикатов был продлен до 1 октября 2028 года.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России