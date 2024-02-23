"Трансконтейнер" работает в штатном режиме после подпадания под санкции Минфина США

В компании отметили, что расписание движения поездов как на международных, так и внутренних маршрутах соблюдается

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Операционная деятельность ПАО "Трансконтейнер" осуществляется в штатном режиме после подпадания в санкционный список Минфина США.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Принимая во внимание информацию о включении ПАО "Трансконтейнер" в санкционный список Минфина США, ПАО "Трансконтейнер" сообщает о том, что операционная деятельность компании осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что расписание движения поездов как на международных, так и внутренних маршрутах соблюдается, а работа терминалов осуществляется в соответствии с установленными стандартами.

"ПАО "Трансконтейнер" оказывает логистические услуги в полном объеме и в соответствии со своими обязательствами перед клиентами по всем действующим маршрутам и направлениям", - добавили там.

"Трансконтейнер" - интермодальный контейнерный оператор, входящий в транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело". По состоянию на начало 2024 года парк компании состоял из 40,8 тыс. платформ общей вместимостью более 130,1 тыс. ДФЭ, в том числе примерно 35,5 тыс. собственных вагонов.