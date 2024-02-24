Медведев считает, что новые санкции Запада направлены уже против всего населения России

Зампред Совбеза РФ считает, что российская сторона в ответ на санкции Запада должна "мстить им везде" и осуществлять там "активность, о которой не принято говорить публично"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Запада направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России. Это подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя введенные США и Евросоюзом ограничения к годовщине начала СВО.

"Мы привыкли к их бесконечным ограничениям и научились жить с ними. Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России", - написал Медведев в Telegram-канале. В качестве примеров он привел запрет платежной системы "Мир" и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране.

"Резон понятен - чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру", - отметил зампред СБ РФ.

Он также считает, что Россия в ответ на санкции Запада должна мстить западным странам во всем и везде, "на войне как на войне".

"Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги", - написал Медведев.

По его мнению, надо создавать Западу "возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира", причем "делать это постоянно, системно и максимально открыто". "А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне", - заключил замглавы СБ РФ.