Что известно о новых санкциях США против России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. США в пятницу объявили о самых масштабных антироссийских санкциях с февраля 2022 года по линии Министерства торговли, Минфина и Госдепа.

Ограничения, введение которых в Вашингтоне увязали со второй годовщиной начала российской специальной военной операции на Украине и смертью Алексея Навального, касаются более чем 500 российских юридических и физических лиц, а также граждан и бизнес-структур из других стран.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Вашингтон своими действиями хоронит "все те крупицы", на которые можно было бы надеяться в плане стабилизации российско-американских отношений.

ТАСС собрал основное, что известно о новых антироссийских ограничениях.

Санкции против третьих стран

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении в общей сложности 93 иностранных компаний, в том числе 63 из России.

Ограничения касаются, среди прочего, 16 фирм из Турции, 8 - из Китая, 4 - из ОАЭ. Утверждается, что эти компании, с точки зрения американской стороны, "действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".

Ограничения со стороны Министерства финансов США затронули также фирмы из Вьетнама, Германии, с Кипра, из Киргизии, Китая, Лихтенштейна, Ирландии, ОАЭ, Сербии, Турции, Финляндии и Эстонии. Суммарно рестрикции коснулись "26 структур в третьих странах и физических лиц в 11 странах".

Отдельные персоналии

Минфин США внес в свои санкционные списки госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, посла России в Белоруссии и председателя высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова.

Также в список вошли министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В санкционные списки против России внесена и депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

Сотрудники ФСИН

Министерство финансов США внесло в санкционные списки начальника исправительной колонии в поселке Харп, где умер Алексей Навальный, Вадима Калинина, а также заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева.

Рестрикции также были введены в отношении начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина.

Предприятия ОПК и их руководители

Министерство торговли США ввело санкции против опытно-констуркторского бюро "Сухого", "Уралтрансмаша", завода "Вега", "Конструкторского бюро машиностроения", "Андроидной техники", "Завода №9", Брянского завода колесных тягачей.

Минфин США внес в санкционный список генерального директора АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Тимура Шагивалеева и некоторых его заместителей, гендиректора ОКБ "Новатор" Фарида Абдрахманова, частную российскую оружейную компанию Lobaev Arms, а также ее основателя Владислава Лобаева.

Санкции были также введены против генерального директора "Туламашзавода" Евгения Дронова, гендиректора "Альбатроса", занимающегося беспилотными летательными аппаратами, Алексея Флорова, гендиректора "ВНИИР-Прогресс" Владислава Костина, гендиректора ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" Геннадия Кудрявцева, гендиректора предприятия "Исон баллистика-сервис" Игоря Молотова, гендиректора НПО "Прибор" имени С. С. Голембиовского Юрия Набокова.

ТЭК и атомпром

Министерство торговли США внесло в свои санкционные списки ООО "Новатэк Мурманск", предприятие "Современный арктический морской транспорт", которое принадлежит "Новатэку" и "Совкомфлоту".

Минфин США включил в санкционный список генерального директора компании "Форвард энерго" (бывший "Фортум") Вячеслава Кожевникова и генерального директора компании "Юнипро" Василия Никонова.

Госдепартамент США, в свою очередь, внес в санкционные списки по России три дочерних предприятия госкорпорации "Росатом" - "АО "Русатом арктик", ООО "Иннохаб" и ФГУП "НИТИ им. А. П. Александрова".

Металлургия

В санкционный список Минфина США вошли Трубная металлургическая компания (ТМК), "Мечел", угольная компания СУЭК, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Волжский трубный завод, которые входят в ТМК, холдинговая компания "ТМК стил холдинг", а также компания по добыче руд и драгметаллов "Аеон майнинг".

Также под санкции попала золотодобывающая компания "Южуралзолото" и ее президент Константин Струков. В список включено ООО "Управляющая компания ЮГК", ООО "Соврудник", АО "Коммунаровский рудник", которое владеет лицензией на геологоразведку в Хакасии.

В санкционный список также вошли компания "Федорово Рисорсес", оператор проекта "Федорова Тундра", который также владеет лицензией на разработку месторождения палладия и платины Федорова Тундра, и компания "Федорово минералз".

В санкционный список Минфина США включены холдинг "Росгеология", АО "Зарубежгеология", АО "Алмазювелирэкспорт".

Транспорт

Минфин США ввел санкции против российского производителя премиальных автомобилей бренда Aurus, а также против контейнерного оператора "Трансконтейнер".

Кроме того, под санкции США попали судостроительный комплекс "Звезда", ФГУП "НАМИ", ООО "Шушары-авто", ООО "Восточная стивидорная компания" (входит в Global Ports), ООО "С7 Инжиниринг" (дочерняя компания S7 по ремонту судов) и компания "СинараПромТранс" (входит в холдинг "Синара - Транспортные Машины").

В перечень Минфина попали исследовательские суда "Академик Александр Карпинский", "Академик Лазарев", "Академик Немчинов", "Академик Примаков", "Геленджик", "Профессор Лобачев", "Профессор Рябинкин" и "Южморгеология". Кроме того, в список были внесены грузовые суда "Скиф-В", "Алиреза-1", "Балтийский-111" и плавучая буровая "Бавенит".

Финансовый сектор

Американский Минфин внес в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт, которая обеспечивает обработку операций по российским картам "Мир".

Также под новые американские санкции попали банки "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), "Ростфинанс", Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

Минфин США внес в санкционный список расчетный депозитарий СПб-биржи - СПБ банк.

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