Что известно о новых санкциях США против России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. США в пятницу объявили о самых масштабных антироссийских санкциях с февраля 2022 года по линии Министерства торговли, Минфина и Госдепа.
Ограничения, введение которых в Вашингтоне увязали со второй годовщиной начала российской специальной военной операции на Украине и смертью Алексея Навального, касаются более чем 500 российских юридических и физических лиц, а также граждан и бизнес-структур из других стран.
Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Вашингтон своими действиями хоронит "все те крупицы", на которые можно было бы надеяться в плане стабилизации российско-американских отношений.
ТАСС собрал основное, что известно о новых антироссийских ограничениях.
Санкции против третьих стран
- Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении в общей сложности 93 иностранных компаний, в том числе 63 из России.
- Ограничения касаются, среди прочего, 16 фирм из Турции, 8 - из Китая, 4 - из ОАЭ. Утверждается, что эти компании, с точки зрения американской стороны, "действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".
- Ограничения со стороны Министерства финансов США затронули также фирмы из Вьетнама, Германии, с Кипра, из Киргизии, Китая, Лихтенштейна, Ирландии, ОАЭ, Сербии, Турции, Финляндии и Эстонии. Суммарно рестрикции коснулись "26 структур в третьих странах и физических лиц в 11 странах".
Отдельные персоналии
- Минфин США внес в свои санкционные списки госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, посла России в Белоруссии и председателя высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова.
- Также в список вошли министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
- В санкционные списки против России внесена и депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
Сотрудники ФСИН
- Министерство финансов США внесло в санкционные списки начальника исправительной колонии в поселке Харп, где умер Алексей Навальный, Вадима Калинина, а также заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева.
- Рестрикции также были введены в отношении начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина.
Предприятия ОПК и их руководители
- Министерство торговли США ввело санкции против опытно-констуркторского бюро "Сухого", "Уралтрансмаша", завода "Вега", "Конструкторского бюро машиностроения", "Андроидной техники", "Завода №9", Брянского завода колесных тягачей.
- Минфин США внес в санкционный список генерального директора АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Тимура Шагивалеева и некоторых его заместителей, гендиректора ОКБ "Новатор" Фарида Абдрахманова, частную российскую оружейную компанию Lobaev Arms, а также ее основателя Владислава Лобаева.
- Санкции были также введены против генерального директора "Туламашзавода" Евгения Дронова, гендиректора "Альбатроса", занимающегося беспилотными летательными аппаратами, Алексея Флорова, гендиректора "ВНИИР-Прогресс" Владислава Костина, гендиректора ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" Геннадия Кудрявцева, гендиректора предприятия "Исон баллистика-сервис" Игоря Молотова, гендиректора НПО "Прибор" имени С. С. Голембиовского Юрия Набокова.
ТЭК и атомпром
- Министерство торговли США внесло в свои санкционные списки ООО "Новатэк Мурманск", предприятие "Современный арктический морской транспорт", которое принадлежит "Новатэку" и "Совкомфлоту".
- Минфин США включил в санкционный список генерального директора компании "Форвард энерго" (бывший "Фортум") Вячеслава Кожевникова и генерального директора компании "Юнипро" Василия Никонова.
- Госдепартамент США, в свою очередь, внес в санкционные списки по России три дочерних предприятия госкорпорации "Росатом" - "АО "Русатом арктик", ООО "Иннохаб" и ФГУП "НИТИ им. А. П. Александрова".
Металлургия
- В санкционный список Минфина США вошли Трубная металлургическая компания (ТМК), "Мечел", угольная компания СУЭК, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Волжский трубный завод, которые входят в ТМК, холдинговая компания "ТМК стил холдинг", а также компания по добыче руд и драгметаллов "Аеон майнинг".
- Также под санкции попала золотодобывающая компания "Южуралзолото" и ее президент Константин Струков. В список включено ООО "Управляющая компания ЮГК", ООО "Соврудник", АО "Коммунаровский рудник", которое владеет лицензией на геологоразведку в Хакасии.
- В санкционный список также вошли компания "Федорово Рисорсес", оператор проекта "Федорова Тундра", который также владеет лицензией на разработку месторождения палладия и платины Федорова Тундра, и компания "Федорово минералз".
- В санкционный список Минфина США включены холдинг "Росгеология", АО "Зарубежгеология", АО "Алмазювелирэкспорт".
Транспорт
- Минфин США ввел санкции против российского производителя премиальных автомобилей бренда Aurus, а также против контейнерного оператора "Трансконтейнер".
- Кроме того, под санкции США попали судостроительный комплекс "Звезда", ФГУП "НАМИ", ООО "Шушары-авто", ООО "Восточная стивидорная компания" (входит в Global Ports), ООО "С7 Инжиниринг" (дочерняя компания S7 по ремонту судов) и компания "СинараПромТранс" (входит в холдинг "Синара - Транспортные Машины").
- В перечень Минфина попали исследовательские суда "Академик Александр Карпинский", "Академик Лазарев", "Академик Немчинов", "Академик Примаков", "Геленджик", "Профессор Лобачев", "Профессор Рябинкин" и "Южморгеология". Кроме того, в список были внесены грузовые суда "Скиф-В", "Алиреза-1", "Балтийский-111" и плавучая буровая "Бавенит".
Финансовый сектор
- Американский Минфин внес в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт, которая обеспечивает обработку операций по российским картам "Мир".
- Также под новые американские санкции попали банки "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), "Ростфинанс", Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.
- Минфин США внес в санкционный список расчетный депозитарий СПб-биржи - СПБ банк.
Девелопмент и ИТ
- В санкционный список Минфина включены ПАО "ПИК - Специализированный застройщик", ООО "ПИК-Корпорация", ООО "ПИК-Генподряд", ООО "Генеральный подрядчик - МФС", ООО "ПИК Плюс".
- Также в санкционный список внесен бывший гендиректор девелоперской группы "ПИК" Сергей Гордеев.
- По санкции Минфина США также попали ИТ-холдинг "Т1" и компания "Ред софт".