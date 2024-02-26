Kyodo: руководители Минфинов и ЦБ "семерки" 28 февраля обсудят усиление санкций против РФ

Лидеры G7 ранее заявили о намерении продолжить санкционное давление на РФ и компании из других стран, которые, по мнению "семерки", будут помогать обходить ограничительные меры

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Страны G7 прорабатывают встречу руководителей министерств финансов и центральных банков 28 февраля в Бразилии перед заседанием с коллегами по "двадцатке". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как отмечается, они намерены обсудить усиление экономических санкций против России, которые в Москве неоднократно называли нелегитимными и неэффективными.

Лидеры "семерки" по итогам саммита 24 февраля заявили о намерении продолжить санкционное давление на РФ и компании из других стран, которые, по мнению "семерки", будут помогать обходить ограничительные меры. Главы Минфинов и ЦБ, как отмечает Kyodo, на встрече 28 февраля обсудят конкретные планы на этот счет.

Кроме того, они могут затронуть вопрос об использовании замороженных российских активов. Японию, как ожидается, вместо министра Сюнъити Судзуки из-за парламентских заседаний будет представлять его заместитель Масато Канда.