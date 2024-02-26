США считают, что риск санкций привел к сокращению денежных потоков между частью стран и РФ

Первый замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо утверждает, что контрольные органы в крупных финансовых институтах Казахстана, ОАЭ и Турции заявляют о "более осторожном подходе к вопросам, касающимся ведения бизнеса с Россией"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Угроза введения США вторичных санкций против финансовых институтов, осуществляющих, по мнению Вашингтона, транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, привела к сокращению денежных потоков между Россией и частью стран. С таким утверждением выступил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Reuters.

По его словам, имеющиеся у администрации данные указывают на то, что подписание президентом США Джо Байденом в декабре прошлого года соответствующего указа якобы привело к "значительным изменениям [в размере] денежных потоков" между Россией и некоторыми странами, в том числе Казахстаном, ОАЭ и Турцией. По утверждению Адейемо, контрольные органы в крупных финансовых институтах перечисленных государств заявляют о "более осторожном подходе к вопросам, касающимся ведения бизнеса с Россией, на что и рассчитывали" в Вашингтоне. При этом представитель ведомства не пояснил, насколько именно, по мнению Вашингтона, сократились объемы денежных переводов между РФ и перечисленными государствами.

Газета Politico ранее сообщила со ссылкой на источники, что некоторые американские союзники и партнеры считают вводимые администрацией Соединенных Штатов вторичные санкции в связи с РФ превышением своих полномочий. Издание отмечало, что Вашингтон все чаще прибегает к вторичным санкциям, чтобы не допустить обхода первичных санкций. Они позволяют США вводить рестрикции против иностранных компаний за ведение бизнеса с подпавшими под санкции российскими организациями.

В декабре прошлого года Байден издал указ, согласно которому, в частности, иностранные банки могут лишиться доступа к финансовой системе США, если те будут вести бизнес с российским ОПК. Как отмечалось в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, указ Байдена призван затруднить "использование РФ военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США"

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщил о наличии "серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности". По его словам, необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне.

Источник ТАСС в банковской сфере Турции сообщал, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 22 декабря прошлого года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, "оно имеет очень широкие формулировки", отметил источник. В связи с этим банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.