Токио выделит до $20 тыс. берущим ипотеку для строительства домов в зоне землетрясения

Для этого будет создан специальный фонд, сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Кэйдзо Такэми

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение выделять субсидии в размере до 3 млн иен (около $20 тыс.) пострадавшим от землетрясений и цунами жителям префектуры Исикава, которые решат взять ипотеку для восстановления своих разрушенных домов. Для этого будет создан специальный фонд, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Кэйдзо Такэми.

Ранее правительство Японии уже объявило о выделении пострадавшим единовременных пособий в размере до 6 млн иен (около $40 тыс.) Они будут направляться жителям шести наиболее пострадавших городов и поселков, в первую очередь семьям с престарелыми и людьми с физическими проблемами.