Белоусов: РФ входит в топ-5 стран по объему ВВП по паритету покупательной способности

Этого удалось добиться с помощью последовательного улучшения предпринимательского климата в стране, заявил первый вице-премьер

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия уверенно входит в топ-5 стран по объему ВВП по паритету покупательной способности, несмотря на санкции и пандемию, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на международной выставке-форуме "Россия".

"Несмотря на ковид, на санкции, которые начались не в 2022 году, а в 2014 году. <...> Тем не менее Россия достаточно уверено двигалась в рейтинге мировых держав и сегодня уверенно заняла место в пятерке ведущих стран мира по объему ВВП по паритету покупательной способности. Одним из важнейших факторов, почему это удалось сделать, стало последовательное улучшение предпринимательского климата в стране", - сказал Белоусов.

По его мнению, если бы Всемирный банк продолжал расчеты рейтинга Doing Business, то Россия бы уже вошла в топ-20 стран, как поручал президент РФ.

Всемирный банк в 2021 году прекратил выпуск рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира. С 2012 года Россия занимала в рейтинге 120-е место, в 2019 года, в последнем в истории Doing Business, РФ поднялась на 28-е место. Согласно "майским указам" президента РФ Владимира Путина, РФ за шесть лет должна была подняться в топ-20 в рейтинге.