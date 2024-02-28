Мантуров заявил о готовности подпадающих под санкции компаний РФ к рестрикциям

Они имеют план Б, добавил вице-премьер - глава Минпромторга

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские компании, подпадающие под санкции, уже к ним готовы и имеют план Б, рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы. И всегда имеют план Б", - прокомментировал Мантуров последний пакет санкций.

Ранее США ввели ограничения в отношении более чем 500 физических и юридических лиц по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции на Украине и в связи со смертью Алексея Навального. В частности, под санкции подпали производитель автомобилей бренда Aurus, ФГУП "НАМИ", являющееся основным акционером Aurus, ООО "Шушары-авто", 100% долей которого принадлежат ФГУП "НАМИ", ООО "Восточная стивидорная компания" (входит в Global Ports), компания "Синарапромтранс" (входит в холдинг "Синара - транспортные машины").