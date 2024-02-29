Хуснуллин сообщил о переходе 85 регионов на новый метод расчета цен в строительстве

По словам вице-премьера, основное преимущество ресурсно-индексного метода заключается в использовании для расчетов государственных элементных сметных норм

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Основной этап реформы системы ценообразования в строительной отрасли России завершен, на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости перешли 85 регионов РФ. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Мы завершили основной этап реформы системы ценообразования в строительной отрасли, формальное начало которой было положено еще в 2016 году <...> В целях повышения точности и достоверности определения сметной стоимости строительных проектов 85 субъектов РФ перешли на ресурсно-индексный метод", - цитируется вице-премьер. По словам Хуснуллина, основное преимущество ресурсно-индексного метода заключается в использовании для расчетов государственных элементных сметных норм, а не расценок.

Отмечается, что в ходе подготовки к переходу на этот метод утверждена новая сметно-нормативная база в уровне цен на 1 января 2022 года, включающая в себя более 54 тыс. норм и более 43 тыс. строительных ресурсов. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности актуализирован классификатор строительных ресурсов. В Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) размещены сметные цены строительных ресурсов.

"Ресурсно-индексный метод - шаг в сторону внедрения системы управления стоимостью строительства", - прокомментировал начальник "Главгосэкспертизы" Игорь Манылов, чьи слова приводятся в материалах.

С участием регионов РФ обеспечено создание и функционирование механизма расчета и формирования нормируемой заработной платы рабочих-строителей, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "Благодарим всех коллег, которые принимали участие в переходе на ресурсно-индексный метод <...> Будем продолжать работать в этой части", - цитируется министр.